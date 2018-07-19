Найдена улица с самыми добродушными жителями

30 лет Победы — так называется широкая улица в селе Шарчино, где жители устроили себе праздник. Жителям больших городов это чуждо, а в селе каждая улица — одна большая семья: все друг друга здесь знают, каждому есть дело друг до друга. По наблюдениям главы Шарчинского сельсовета Натальи Кондратьевой , на старых улицах соседи со временем даже становятся похожи друг на друга. Так, на улице 30 лет Победы в селе Шарчино живут люди добродушные, умеющие вести хозяйство, работящие. Собрались все возле усадьбы Андрея Эбеля, воздушными шариками украсили лужайке перед аккуратным зелёным забором, поставили лавочки. Местные артистки исполняли песни душевные, знакомые, называли имена жителей улицы и дарили им небольшие презенты. Старейшая в селе — Эмилия Кондратьевна Гекман: в сентябре ей исполнится сто лет. 80-летие отметили Эльза Андреевна и Анатолий Иванович Головины, Лина Корнеевна и Михаил Григорьевич Хотькина. С 1977 года стала родной эта улица для Эммы Давыдовны Момот. Здесь выросли двое детей, сейчас в городе живут, а летом к молодой статной бабушке Эмме приезжает внучка Варенька. Сорок лет назад переехала сюда семья Харечко. Заселялись в новый дом, вспоминает с доброй улыбкой Надежда Владимировна, «под себя» доделывали-достраивали. С мужем Владимиром Павловичем воспитали сына и дочь, сейчас дочка в местной школе работает. Замечательная улица, оценивает Иван Лазарев . За свои одиннадцать лет мальчик понял точно, что значит хорошие соседи.

Знаменательное событие ожидает в этом году Катю Черемнову: девочка пойдёт в первый класс. А Рита Мусохранова школу в этом году окончила. Поздравили соседи с окончанием медучилища Марию Чабанову. «Мы собираем соседей вместе, чтобы они почувствовали: о них помнят, их достижения все на виду», — говорит Лариса Абросимова, руководитель местного учреждения культуры.

Добавим, ценят и уважают соседей и горожане. Так, в торжественной обстановке отметили День Соседей в Бердске. По традиции в этот день представители бердских ТОСов собрались в городском Доме культуры на дружеское чаепитие, чтобы по-соседски рассказать о своих достижениях, поделиться опытом или насущными проблемами, посоветоваться.