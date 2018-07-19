Валерию за фото в лифчике осудили фанаты

Хотя звезда так хороша, что дух захватывает!

50-летняя Валерия ревностно следит за своей фигурой. Такую просто грех прятать под «балахонистыми» нарядами. И звезда, разумеется, порой позволяет себе довольно откровенные наряды. Певица поделилась со своими подписчиками летним снимком, где из одежды на нет — темно-зеленые спортивные брюки и микротоп, по размеру больше напоминающий лифчик.

Часть подписчиков осудила ее за столь откровенный наряд. А кое-кто даже решил, что певица слишком уж исхудала. Но большинство поклонников посоветовали не завидовать Валерии, ведь выглядит она даже в таком провокационном виде на самом деле прекрасно. А за ее физической формой скрывается ежедневный тяжелый труд.

Она активно занимается спортом: каждое утро делает зарядку, упражнения из йоги и кардио. Больше всего певица любит ходить пешком. Если у нее появляются свободное время, то она может пройти аж до 20 километров за день!

«Поймите, тот же спорт — это залог не только красивой фигуры, но и хорошего самочувствия. Он улучшает кровообращение, гормональный фон, делает наше тело гибким. Сто раз доказано: фитнес способствует активизации всех процессов в организме. Тело должно быть рельефным, сухим, и этого можно достичь с помощью обычных домашних тренировок», — рассказывала певица в интервью.

Между прочим, это далеко не первый снимок Валерии, который шокирует консервативных интернет-пользователей. Например, в апреле исполнительница появилась на обложке популярного журнала совсем без одежды. Пикантной деталью стало практически полное отсутствие фотошопа, который традиционно используется в таких случаях.

А еще подписчики Валерии частенько бывают недовольны спорными образами певицы или ее позами на фотографиях. Правда, сразу же находятся поклонники, которые видят хейтеров насквозь и понимают, что весь негатив — только из-за зависти. Мы выбрали еще несколько фотографий звезды, которые пользователи и пресса обсуждали больше всего.

Самые спорные фото Валерии

Валерия в микрошортах оголила идеальные бедра

Круче моделей: наши звезды за 40 с идеальными телами

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