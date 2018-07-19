У супругов появится возможность совместного завещания

Отныне у россиян, состоящих в браке появится возможность составления совместного завещания. Соответствующий закон подписан сегодня президентом и опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в совместном завещании оба супруга будут вправе по своему обоюдному усмотрению «завещать свое общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определять доли наследников в указанных наследственных массах; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц».

При этом оговаривается, что такое завещание утрачивает свою силу, если супруги расторгнут брак или он по каким-либо причинам будет признан недействительным.