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Умеет ли курица плавать: дети-садисты провели эксперимент
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Умеет ли курица плавать: дети-садисты провели эксперимент 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Умеет ли курица плавать — вопрос интересный, и мало кто из людей знает на него точный ответ, — описал произошедшее на котловане Юго-Западного жилмассива Максим, пользователь сайта новосибирских рыбаков Fishingsib.ru. — Наверное, взрослые не хотят экспериментировать, а вот любопытные дети далеко не всегда сообщают им о результатах своих натуралистических экспериментов».
Мужчина рассказал, что вечером во время рыбалки к нему подошли трое семилетних детей и предложили купить курицу. «Я думал, мне послышалось, — пишет рыбак. — Оказалось, что нет. Повернувшись, увидел, что в руках у одной чумазой девочки была белая небольшая кура. В общем, мы отказались, так как пришли не за этим, и продолжили поиски окунька. После нескольких неудачных забросов перебираемся на другую точку, где стоит та же шпана, а их птичка плавает в озере. Мол, пустили поплавать, а она не плывет. Выяснилось, что у курицы были связаны ноги! В общем, откачивать бедную птицу было уже поздно».
Фото с сайта Fishingsib.ru  Известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский на вопрос VN.ru, умеют ли курицы плавать, категорично ответил «нет».
«Курица — одна из самых, так сказать, сухопутных птиц. Подобные эксперименты с ней — элементарное издевательство, — говорит специалист. — Сам я в жизни ничего подобного не видел. Разве что в детстве видел во дворе в емкости с водой подросшего цыпленка, утонувшего после попытки попить с бортика глубокой бочки. Еще вспоминаю, что во времена, когда не было инкубаторов, тем более таких портативных, которые ныне используют в приусадебных хозяйствах, некоторые предприимчивые хозяйки заменяли под наседкой куриные яйца на утиные. «Квочка» затем водила утят за собой, пыталась научить их копаться ногами в земле, чтобы клевать червячков. Но утята инстинктивно стремились к лужам, уплывали от берега, по которому, не заходя в воду, в страшном беспокойстве с квохтаньем металась их приемная мамаша-курица».
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