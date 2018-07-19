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Во Владивостоке осуждена недобросовестная мать за невыплату алиментов
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Во Владивостоке осуждена недобросовестная мать за невыплату алиментов 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостоке было принято о привлечении к исправительным работам местную жительницу, за то, что та не платила алименты своим собственным детям.
«Было установлено, что женщина является матерью троих детей. Ранее суд постановил, что женщина обязана уплатить определённую сумму для содержания малышей. После неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка, будучи трудоспособной и физически здоровой, женщина на протяжении года мер к официальному трудоустройству не принимала, обязанность по уплате алиментов не исполняла», — сообщили в ведомстве.
Женщина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
Суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ, а также удержание 10% от основного заработка на погашение задолженности.
Отметим, на данный момент закононарушительница имеет долг перед своими детьми в размере около 400 тысяч рублей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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