Жизнь только начинается: иркутский бизнесмен стал экстремалом в 68

В этом убежден 68-летний житель Иркутской области. В солидном возрасте у него появилось сразу несколько увлечений, в том числе и таких, на которые отважится далеко не каждый молодой человек. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Алексей Жидких.

Сергей Попов на свои годы смотрит свысока. Ему скоро 70, а он увлекся парапланеризмом. Раньше такого позволить себе не мог: работа отнимала слишком много времени. Все изменилось после выхода на пенсию. Туда он отправил себя сам.

«У меня же своя фирма, и я сам выбираю, когда мне пойти на пенсию. Я фирму передал среднему сыну и пошел на пенсию спокойно, потому что захотелось чем-то позаниматься, захотелось иметь свободное время», — говорит пенсионер.

Сергей живет в дачном поселке на берегу Ангары. Рядом — тренировочный лагерь парапланеристов. Полтора года назад он взял у инструктора несколько уроков и заболел небом. Купил параплан. Теперь сам летает каждую неделю.

«Ну потому что нравятся острые ощущения, драйв так сказать, прекрасные виды с высоты, отсюда даже если подняться, можно увидеть снежный хребет с тобой стороны Байкала», — пояснил мужчина.

Еще одно увлечение: внедорожный мотоцикл. Младший сын занимается мотокроссом. Он и заразил отца двухколесной романтикой. Наматывает километры по иркутским проселкам Сергей в свободное от полетов время.

А еще ходит с внуками в горы, катается на велосипеде, увлекается геологией. Едва успевает делать дела по дому.

«Жена порой ругается, что мало времени уделяю хозяйству из-за этих своих увлечений, поэтому я такого ничего не планирую специально, но если что-то подвернется, то я естественно, не откажусь», — указал Попов.

Бить чечетку — это мечта его юности. Ее Сергей тоже осуществил на пенсии. Для этого записался в танцевальную студию. Говорит, что степ выбрал не случайно. Ведь у этого танца подходящий для его жизни ритм.

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