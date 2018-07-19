Елена Воробей откровенно рассказала о состоянии здоровья дочери

Елена Воробей дала большое интервью популярному изданию, в котором откровенно рассказала о болезни дочери.

С детства Соня страдала из-за серьезных проблем с позвоночником. Девочке пришлось серьезно взяться за себя и свой образ жизни, чтобы иметь возможность быть такой же, как и ее сверстники.

Но невзирая на все попытки, без хирургического вмешательства не обошлось. Соня перенесла тяжелую операцию, после которой ее отношение к жизни и к себе сильно изменилось. Девушка стала более уверенной в себе, поставила на первое место семью, маму, которая в самые сложные моменты поддерживала ее и сделала все для лечения своей дочери.