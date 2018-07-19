Эксперты рассказали, как правильно выбирать школьную форму

Проверка качества одежды для учебы пройдет по всей России.

Специалисты Роскачества объявили о старте крупного исследования, посвященного школьной форме. Вместе с сотрудниками Минпромторга России в 27 регионах страны будет анонимно закуплена и проверена детская одежда. Школьную форму обещают изучить в специализированных лабораториях на показатели безопасности, качества и повышенные потребительские свойства.

Авторы исследования обещают проверить 62 бренда брюк для мальчиков как один из самых распространенных элементов школьной формы. Будут изучены товары из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Казани, а также товары, произведенные на территории Костромской, Псковской, Волгоградской, Ивановской, Калужской областей, Краснодарского края и других регионов России, Китая, Италии и Республики Беларусь.

Результаты исследования родители смогут использовать в качестве своеобразного «потребительского навигатора», который поможет выбрать лучшую форму для школьников. В то же время, производители увидят, на какие параметры необходимо ориентироваться при заказе комплектующих и тканей для пошива школьной формы,

— заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

По его словам, результаты исследования рассмотрит Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с привлечением всех заинтересованных ведомств и контрольных органов. Это значит, что производители и продавцы некачественной продукции понесут наказание в соответствии с законом.

Пока же проверка только идет, в Роскачестве уже опубликовали рекомендации по выбору школьной формы.

Так, для климатических условий средней полосы лучше покупать одежду с содержанием шерсти на 40-60% с примесью синтетических волокон. «Пугаться синтетики в составе ткани вовсе не стоит, в определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит по фигуре, а в случае с шерстью не меняет ее основных качеств. Оптимальное соотношение — 70% натуральных и 30% синтетических материалов», — отмечают эксперты. Они также объяснили разницу между искусственными и синтетическими волокнами. Первые (например, вискоза) делают из продуктов натурального происхождения, а потому они похожи по свойствам с натуральными тканями, хорошо пропускают воздух и не создают дискомфорта при соприкосновении с телом. А синтетические волокна (например, полиэстр, эластан и акрил) производятся из продуктов переработки нефти, а потому их свойства чуть хуже.

Эксперты просят родителей обращать внимание на подкладку изделия. Желательно, чтобы она была сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон. Также специалисты советуют выбирать брюки с тесьмой внизу, защищающей их от износа, либо пришивать ее самостоятельно.

«Если вы ищете брюки с нестандартным размером талии, советуем обращать внимание на эластичную тесьму для регулирования длины пояса в брюках. Заметим, что данный совет, скорее всего, будет актуален только для мальчиков младшей школьной группы: все-таки регулировка пояса хотя и помогает скорректировать размер изделия в талии, в некоторых случаях резинка может не слишком эстетично смотреться из-за создания эффекта «пузыря». Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний, заканчивая формой пуговиц — фурнитура не должна быть травмоопасной», — отметили эксперты.

Кстати, в ходе проверки качества школьной формы в России, исследователи будут обращать внимание сразу на несколько факторов. «Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани „дышать“, впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены „потребительские“ показатели — истираемость, прочность, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров — т.е. „усадка“ после стирки», — говорится в анонсе.

С сожалением в Роскачестве отметили, что даже чтение состава на бирке иногда не спасает родителей от покупки некачественной вещи. «Подмена состава готовой продукции, когда под видом шерсти скрывается синтетика — недопустима. Школьная форма, имеющая в составе более 70% синтетических волокон, например, полиэстера, заведомо не сможет обеспечить минимальные показатели безопасности — т.е. действующего законодательства. Такая форма не будет дышать, и ребёнок будет испытывать дискомфорт. Чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет», — заключил руководитель Роскачества Максим Протасов

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