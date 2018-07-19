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Самые осторожные птицы показали волгоградцам своих птенцов
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Самые осторожные птицы показали волгоградцам своих птенцов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вылупились птенцы бойких и очень осторожных зуек, которые почти месяц охраняют яйца от ворон, собак и невнимательных горожан.
Птицы внимательно следят за малышами и охраняют их от любой опасности
— Зуйки прилетают, как только в Волгоградской области устанавливается теплая погода и появляются первые насекомые, — рассказывает волгоградский фотограф Василий Калинин. — Почти месяц эти светло — песочные птахи выбирают своего спутника, а потом и места для гнезд. Иногда между парами начинается настоящая битва за территорию.
Симпатичные птицы с большими глазами находят небольшую ямку в песке, в которой они почти месяц будут высиживать кладку. Все семейные обязанности зуйки делят поровну — как только одна пташка решит размяться и сходить на обед, она подаст знак своей «второй половинке» и возьмет небольшой перерыв.
— Главное в поведение этой птицы — осторожность и опережение событий, — уверен Василий Калинин. — Когда рядом с гнездом возникает хотя бы малейшая опасность — едет машина, бежит собака или летит ворона — зуйки отбегают от кладки и отвлекают внимание криками и позой раненой птицы. Кстати, если они не смогут спасти яйца, то отложат вторую кладку.
Как только у зуйков появляются крошечные птенцы, жизнь молодых родителей становится еще более насыщенной.
— Птенцы, как и цыплята, рождаются очень самостоятельными. Сколько же хлопот стоит собрать их всех вместе, — делится Василий Калинин. — Они добывают себе корм и прячутся от врагов в траве. И все же родители внимательно приглядывают за выводком, спасая их от чаек и ворон все той же позой «раненой птицы». Волгоградцам лучше не беспокоить зуйков — рядом с ними может быть их гнездышко или выводок. Почувствовав опасность, птицы и сами скроются от лишних глаз.
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