На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Миши Ремизова

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 24-25 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для Миши Ремизова. У ребенка остеосаркома — рак кости. Мальчик, который ни дня не мог прожить без спорта, теперь передвигается на костылях. Ногу можно спасти, поставив эндопротез. Но стоимость операции — 1 миллион 750 тысяч рублей — для семьи слишком велика. Но зато после неё мальчик вернётся к полноценной жизни.

Настоящий боец. 12 летнего Михаила даже тяжелая болезнь не заставила бросить тренировки. Вставать ему запретили, но ведь и сидя заниматься можно. С 6 лет он ходит на карате, — все полки уставлены трофеями, в руках — последнее достижение — синий пояс. И вдруг — нога подвела.

— Нога стала периодически болеть. Подхрамывать иногда стал, — рассказывает Миша.

— Не жаловался?

— Поболит и пройдет.

Он даже на соревнования поехал. Скрывал ото всех, что тяжело и больно. Пока совсем плохо не стало.

— В окно смотрю — ногу подволакивает. Увидел что смотрю — раз и пошел, — рассказывает мама мальчика Любовь Смирнова. Отец Ремизов Сергей

— После тренировки одной лежал и плакал. Что плачешь, — нога болит, — вспоминает отец Сергей Ремизов.

Онкологический диагноз поставили не сразу. Думали, перелом такой сложный. Оказалось, это опухоль настолько разрослась, что от кости мало что осталось. Но главное, — обошлось без метастазов, и если все сделать вовремя, — то и химиотерапия не понадобится. Поможет одна лишь операция. Сделать ее надо как можно быстрее.

— Если будем тянуть. Опухоль начнет расти и одной операцией не обойдешься. В этом случае грозит ампутация всей конечности от бедра. Потому что бедренная кость. Сами понимаете для ребека 12 лет оч страшно, — поясняет мама.

В ожидании операции врачи велели беречь ногу как хрустальную вазу. Впервые в жизни спортивный подросток оказался заперт в четырех стенах. Вставать — только на костылях. По дому в кресле на колесиках возят.

— Очень здоровый, никогда ничем не болел. А тут привязалась какая-то дрянь, — сокрушается отец.

Родители спохватились вовремя. Еще немного и кость, пораженная саркомой, сломалась бы даже при обычной ходьбе. А пока — всё еще можно исправить.

— Мы убираем опухоль, всю и мальчик здоров. Он будет ходить, даже бегать. Может заниматься футболом. Будет себя чувствовать как мы с вами, — рассказывает детский онколог Светлана Иванова

Вместо пораженной кости Михаилу поставят современный эндопротез. Который будет расти вместе с ребенком. Но такие сложные устройства изготавливают только за рубежом.

— Индивидуальный растущий эндопротез не покрывается квотой. Очень дорог, — добавляет доктор.

Производитель уже получил все замеры, изготовил чертежи. Осталось собрать деньги на сам протез. Он стоит 1 миллион 750 тысяч рублей. Многодетной семье из небольшого села столько накопить не под силу. Вся надежда на отзывчивых зрителей Пятого канала.

— Хотя помогло огромное количество людей. Все друзья, родствненики, коллеги. Но все равно такие большие деньги. Для нас большие деньги. Нереальные, — объясняет мама Миши.

Теперь главное — не упустить время. Михаил изо всех сил ждет, когда ему поставят эндопротез. Ведь с ним — обещают врачи — он снова сможет вернуться в спорт.

— У многих каратистов рассказывали мне — даже по два сустава и на руках иногда заменяют. Хочется, чтобы побыстрее сделали. Страшно то — не страшно на самом деле, — заявляет Миша.

Бесстрашный спортсмен — коротает дни до операции и мечтает о новых победах. Которые обязательно будут — стоит лишь победить болезнь.