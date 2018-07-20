Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Миши Ремизова

Для ребенка, который с 6-ти лет не мыслит себя без спорта, этот диагноз стал настоящим приговором. Миша теперь передвигается на костылях или инвалидной коляске. Чтобы вернуться к нормальной жизни, нужна операция по установке эндопротеза. Но стоит она 1 миллион 750 тысяч рублей.

На помощь семье пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд помощи детям с онкозаболеваниями «Свет» 14 303 935 рублей. Этих денег хватит не только для лечения Миши, но и других подопечных фонда. Спасибо вам за отзывчивость.