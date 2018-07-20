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Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Миши Ремизова
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Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Миши Ремизова 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Для ребенка, который с 6-ти лет не мыслит себя без спорта, этот диагноз стал настоящим приговором. Миша теперь передвигается на костылях или инвалидной коляске. Чтобы вернуться к нормальной жизни, нужна операция по установке эндопротеза. Но стоит она 1 миллион 750 тысяч рублей.
На помощь семье пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд помощи детям с онкозаболеваниями «Свет» 14 303 935 рублей. Этих денег хватит не только для лечения Миши, но и других подопечных фонда. Спасибо вам за отзывчивость.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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