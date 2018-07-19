На юге Киргизии легенду о происхождении цветка увековечат в камне

Совсем скоро на одной из вершин у села Карабулак в Баткенской области на юге Киргизии появятся статуи влюбленных, которым при жизни было не суждено соединиться и стать счастливыми.

Каждый житель Баткенской области с детства знает трогательную историю двух молодых людей. Народная молва рассказывает, что давным-давно жил в этих краях богач. И была у него дочь — красавица Айгуль, которая полюбила бесстрашного воина по имени Козу Улан ("Порыв ветра". — Прим. ред.). Однако им не суждено было сыграть свадьбу.

Возлюбленный Айгуль Улан погиб в неравном бою, не пожелав сдаться в плен врагам. Айгуль не вынесла горя, взошла на кручу и бросилась вниз. Вскоре на камнях, окропленных кровью несчастной, взошли удивительной красоты цветы. В них даже в самую жаркую погоду блестят большие капли росы. Растут цветы, названные в честь красавицы, только у села Карабулак в Баткенской области.

Молодой скульптор Замир Момунов, впечатлившийся этой историей, решил изготовить статуи влюбленных и установить их на скале, с которой, согласно легенде, и бросилась вниз Айгуль.

— Мне эту красивую историю рассказывала мама, а ей — бабушка, — поведал мастер. — В детстве мы с друзьями часто поднимались на гору, и мне всегда казалось, что стоит оглянуться, и я увижу, как плачет Айгуль. А потом появилось желание запечатлеть образы влюбленных. Наверное, это и подтолкнуло меня выбрать профессию скульптора. В 14 лет я поступил в художественную школу, потом продолжил обучение в академии. Во время каникул был в Китае, где знакомился с новыми техниками работы с глиной, камнем, металлом. На сегодня у меня уже около 40 работ, но Айгуль и Козу Улан оставались мечтой. Кстати, скалу, откуда бросилась бесстрашная девушка, назвали Айгульташ. Рядом с ней есть еще одна, почти такой же высоты, которую в народе называют Козу Улан. Хотелось бы установить статуи именно на этих возвышенностях, причем так, чтобы они смотрели друг на друга.

Прежде чем приступить к работе над фигурами несчастных влюбленных, скульптор переворошил горы архивных документов, консультировался с более опытными коллегами и историками. Работа над самими статуями отняла около полугода. Каждая получилась высокой — около 3,5 метра. Изваяние красавицы Замир с коллегами сделал в Баткене, а Козу Улана — в Бишкеке. Сейчас статую воина готовят к отправке на юг республики, где и произойдет встреча двух влюбленных. Правда, пока только в мастерской скульптора, и лишь потом их установят на скалах.

Местные жители утверждают, что возвышенности, на которых появятся фигуры влюбленных, уже вызывают интерес у туристов, особенно у молодых пар. Люди стремятся посетить это место, надеясь, видимо, что любовь Айгуль и Козу Улана укрепит их чувства и защитит от невзгод.

Вместе с тем Администрации Баткенской области пришлось утвердить специальную программу для спасения уникального цветка айгуль. Как оказалось, в последнее время появилось много желающих выкопать эндемик с корнем, чтобы посадить у себя. По этой причине уникальный цветок оказался под угрозой исчезновения. За попытку выкопать или сорвать растение ввели штраф до пяти тысяч сомов. Весной 2018 года территорию, на которой произрастает айгуль, огородили и подвели систему полива.