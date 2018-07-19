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В усадьбе Щелыково сварят вкусное варенье по рецепту Островского
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В усадьбе Щелыково сварят вкусное варенье по рецепту Островского 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В усадьбе Щелыково 28 июля состоится праздник «Щелыковская услада». Рядом с домом драматурга все гости смогут попробовать ароматное и вкусное варенье, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В окрестностях Щелыково всегда в изобилии росла малина, смородина, клубника. И во дворе дома жена драматурга не раз варила на небольшой печке вкусное варенье, делала запас на зиму.
Теперь в музее-заповеднике возрождают традиции и проводят «Щелыковскую усладу» уже в четвертый раз. На этот раз праздник начнется в 11:00, для гостей приготовят варенье по старинному рецепту.
Кроме того, посетителей будут развлекать играми, которые любили дворяне, хороводами, мастер-классами на гончарном круге. Вы сможете сплести пояс или сделать тряпичную куклу.
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В доме драматурга пройдет выставка старинной посуды и экскурсии, где вам расскажут о традициях застолья в семье Островских. Вы даже сможете примерить дворянские и народные костюмы, чтобы сделать памятные фотографии. Участников праздника ждет также разнообразная концертная программа: будут звучать классическая музыка и романсы, народные песни и арии, запланированы в программе и танцы, и даже выступление духового оркестра.
С собой можно будет увезти памятный сувенир, баночку варенья и, конечно же, отличное настроение.
Вход на праздник стоит 50 рублей, для детей до 7 лет вход свободный.
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