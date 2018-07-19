«Что за Мальвина?»: Юлианна Караулова преобразилась для фотосессии

Юлианна Караулова нечасто балует публику нестандартными образами, но в этот раз предстала с очень пышными и длинными розовыми волосами. Такое неожиданное перевоплощение вызывало удивление у поклонников певицы, неоднозначно прокомментировавших увиденное.

В большинстве своем интернет-пользователи, которые и стали свидетелями преображения, не оценили его. По их мнению, звезде не стоит показываться в таком виде перед многомиллионной аудиторией, так как образ совсем не подходит ей и только провоцирует насмешливые высказывания. С кем только не сравнили красавицу: и с пуделем, и с героиней известной сказки, и с не самыми симпатичными персонажами советских мультфильмов.

Мнительные люди испугались, что Караулова всерьез решила поменять себя, однако на её голове красовался обычный искусственный парик, который после съемки она вряд ли унесла домой. Как оказалось, женщину изменили до неузнаваемости для обложки одного из журналов, и это был всего лишь временный образ. Ко всему прочему, нашлись и любители экстравагантности, которые посоветовали звезде пересмотреть свой стиль и попробовать себя в таком амплуа и на сцене. «Какая-то Мальвина!» «Вам не очень идет такое амплуа, не ваш стиль!» «А мне кажется, интересно!» «Ну так себе.. не смотрится» «Чего только не придумают, и зачем все это?» «Это для нового альбома?» «Ничего тут страшного нет! Надо во всех образах себя пробовать! Правильно, Юля!» «Розовый вообще не ваше!»

А недавно Юлианна показала редкое фото со своим возлюбленным, однако и тут ей не удалось угодить фанатам, которые сочли, что мужчина не подходит артистке по возрасту.