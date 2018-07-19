Пенсионную реформу сделают бешеные бабки и дешевая пропаганда

Нет никаких сомнений, что народные избранники, те, которые должны защищать интересы простых граждан, конечно же большинством голосов проголосуют сегодня за пенсионную реформу. Пока только в первом чтении. Но кто бы сомневался.

В нашей стране уже давно понятен весь расклад. Власть защищает только интересы богатых, депутаты защищают интересы власти. А мы с вами в эту схему никак не вписываемся. Тут интересно другое. Насколько откровенно нас всех считают полными дегенератами и, конечно же, даже близко не намерены считаться с интересами граждан. Тех, за чей счет существует эта власть. У нее просто нет других денег, кроме наших с вами. И за чей счет, собственно, в нашем государстве назначили всех богатеев и олигархов, просто подарив имущество великой страны, которые создавал когда-то советский народ. И это не громкие слова, а за ними просто откровенное надувательство, криминальный грабеж и ничего более.

Мне не раз приходилось рассказывать о том, какие в стране существуют мошеннические схемы по обману стариков. Об этом рассказывали правоохранители, психологи, психиатры. В силу того, что с возрастом человек теряет способность мыслить критически, теряет общение, становится более доверчивым, этим пользуются целые орды мошенников, жуликов, прохиндеев. Отсюда эти звонки одинокой маме-старушке, что ее сын попал в аварию и нужно срочно вести деньги, посещение одиноких пенсионеров лже-социальными работниками, медиками, банковскими служаками. Одни предлагают срочно купить дорогое лекарство, другие обменять купюры со старой на новую, третьи предлагают медицинские услуги за огромные деньги в дурацких клиниках, к которым и задаром ходить нельзя под вывесками здоровых позвоночников и так далее. И старики только за радость общения готовы выложить все, что у них есть. А потом плачут, просят помощи. И некому их защитить. Детям некогда, а всем остальным чаще просто нет дела…

Но всем этим ордам жуликов просто во сне не снилось, что точно также действует государство. Да нет, оно пошло дальше! Вот сейчас какой канал не включишь и оттуда сладкоголосые телеведущие рассказывают, как здорово в нашей стране быть глубоким стариком. Повсюду почет и уважение, везде ждут солидные компании, желающие предложить работу, а потому, господа, какая пенсия?! Когда можно получать приличные деньги, а не жить на эти крохи и ждать почтальона с заветной сумкой на ремне или смс-сообщения, что деньги упали на карту. Эх, жалкие вы людишки, бегите, вас ждут с распростертыми объятьями! Но стоп. Откуда такие чудеса? Ведь еще вчера уже после 40 работу было найти невозможно, тем более по своей квалификации и должностному уровню, а сегодня вдруг так сказочно изменилось?

Еще вчера в поликлиниках если вам за 60, на вас уже всерьез никто и не смотрел. Я ходила со своей 80-летней мамой на прием к врачам, мне все разводили руками и говорили: Ну что вы хотите, возраст! Причем с мамой при этом никто не разговаривал, будто она какая-то невменяемая старуха. Все вопросы по ее здоровью адресовали мне, а мама, человек с хорошим образованием, нисколько не утратившая способности мыслить, везде проходила в третьем лице как «бабушка». Причем все это произносилось пренебрежительным тоном и без всякого почтения. Впрочем, о чем это я? Впервые о «возрасте» в больнице я сама услышала в 38 лет. Вот именно таким же тоном: « А что вы хотели? Возраст!». Я попыталась возмутиться, но мне столько втюхали про возрастные изменения в моем дряхлеющем организме, что я поняла, что давно пережила свой век. Ну вы помните то известное: «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано». Хотя я именно тогда поняла, что в общем, уже и не рано…

И вот на наших центральных каналах появляются орды все тех же психологов, геронтологов, генетиков, социологов, артистов и к ним примкнувшие артисты, балерины, депутаты, которые в один голос торжественно сообщают, что в 60 можно рожать, в 70 строить карьеру и брать пример как минимум с Ивана Краско , женившегося после 80. Но и этого мало! Нам уже рассказывают как среднюю продолжительность жизни продлят до ста лет, а то и больше, если мало кому покажется.

Я слышу и вижу об этом в шоке, потому что знаю сколько вокруг меня умирает друзей, знакомых от того, что им невовремя поставили диагноз, отказались лечить в 50, 60 лет. Но ведь наше население привыкло верить «голубым экранам» несущим такую «правду» в массы.

Мы бы, и правда, были бы лучше и моложе, если бы до этого не реформировали медицину и в стране города не остались буквально без многих медицинских специалистов. Закрылись районные больницы. Людей вынуждают идти лечиться платно, хотя зарплаты у всех сократились в разы. Особенно это коснулось регионов. К сожалению, сказочники из телевизора массово лечить людей не могут. Видимо, скоро появится кто-то типа Кашпировского. Впрочем, с его ролью сегодня справляются ведущие центральных каналов, просто пытаясь зомбировать наше, легко поддающееся внушению, население.

Да, власть тоже обещает выполнить майские указы президента, за счет всех этих преступных реформ повысить оклады учителям и врачам. Знаете, во что все это выливается? Знакомая рассказала, как ее мать, всю жизнь проработавшую старшей медсестрой в одной городской больнице, перевели в кастелянши, и перестали считать медиком, дабы улучшить статистику и не повышать зарплату. Моя одноклассница, врач по профессии живет на 30-тысячный оклад и радуется, что ушла из поликлиники, где ей платили 15. Возможно, в Москве все не так. Но я знаю московские школы, которые буквально захватили толпы приезжих директоров, которые изгоняют московских педагогов и пристраивают своих родственников. Такие московские деньжищи, которые можно распилить, в той же Псковской области и не снились. Знаю это на примере одной школы на Севере Москвы, где работала моя родственница и ее попросили за дверь под надуманным предлогом.

Все эти социологи и геронтологи с центральных каналов пытаются даже стыдить население, мол, мы еще в нашем нежном пенсионном возрасте можем приносить пользу государству, а не ждать от него подачки по старости. Позвольте, господа, но чтобы получать эти подачки от государства мы сами выплачивали эти деньги исправно с каждой зарплаты, надеясь с возрастом получить хотя бы минимальное пособие. Не то достойное, которое когда-то получали наши мамы в СССР, а самый минимум, чтобы заплатить за квартиру и хватило на еду и лекарства. Конечно же, российские старики вынуждены работать до глубокой старости, соглашаясь на должности гораздо ниже по статусу, но у них хотя при этом нет страха быть выброшенными на улицу, потому что есть надежда на эту жалкую пенсию. Так вот, именно на нее и замахнулись. Именно этих старческих грошей не хватает власти для полного счастья!

Да, я согласна, что возрастные рамки отодвигаются, население молодеет. Но в стране, где столько лет была ставка на молодость, где была прямая дискриминация по возрасту, не может ситуация измениться в одночасье. Кому-то просто показалось очень заманчивым так быстро ограбить миллионы людей, которые должны вот-вот начать получать свои заработанные деньги. Это не подачка, не пособие — это их деньги. А перспектива ограбления действительно заманчива! Вспомните банковские вклады времен СССР! Разве их кто-то собирается вернуть?

Сейчас молодежи советуют начинать копить на старость. Это в ситуации, когда общество закредитовано выше всех предельных возможностей, потому что денег уже нет банально на еду.

Обман и лохотрон везде получили свой зеленый свет. Взять только все эти букмекерские конторы, которые выплыли на первых каналах в период чемпионата с предложениями делать ставки. Сразу вопрос, а кому эти конторы принадлежат, что их так облагодетельствовали? На чьих горе и слезах выруливали эти конторы, загребая свои миллионы? Может, их бы денег хватило на пенсии? И это при том, что Всемирной организацией здравоохранение игромания занесена в реестр тяжких заболеваний. А у нас даже на этом пытаются заработать и снова обмануть. Загнать в угол и ограбить.

И я сама, конечно, в любом возрасте, хоть в 40, хоть в 60, могу чувствовать себя молодой и красивой женщиной. Но знаете, есть ощущение, все, кто об этом говорит с экранов в это точно не верит. Они как всегда пытаются вытянуть на доверчивости стариков побольше денег. Как мошенники всех мастей.

В общем, успех как всегда принесут миллионы бешеных бабок. В любом смысле бешеных. И в любом смысле — бабок. Бешеных и очень послушных. И пусть на наши деньги всем потом живется хорошо. Зато мы будем молодыми и работать до смерти, не замечая как преждевременно нас довели до полного маразма. Всю страну вогнали в маразм.

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