Я протестую: 5 звездных родителей, которые не одобряли отношения своих детей

Родительское благословение — это, конечно, прекрасно. Но иногда у родителей есть собственное мнение по поводу избранников детей и их отношений.

Свой рейтинг «Летидор» посвящает сегодняшнему имениннику Сергею Звереву (19 июля певец, актер и звездный отец отпразднует 55-летие) и другим знаменитым мамам и папам, которые, к сожалению, были не в восторге от выбора своего чада.

Валерия и ее сын Арсений

Instagram@valeriya

В мире шоу-бизнеса популярная певица известна как в высшей степени перфекционист. Но, по всей видимости, только профессиональной жизнью стремление Валерии к идеалу не ограничивается.

Как и любая мать, для своих детей она желает всего только самого лучшего. Это касается и дела, которым ребята занимаются, и их спутников жизни.

В 2015 году в звездной семье произошел конфликт. Причиной этому невольно стала девушка младшего сына Валерии Арсения Шульгина. И дело тут даже не в том, что 17-летний юноша стал встречаться с 21-летней моделью Анной Шеридан . Оказывается, Арсений настолько погрузился в отношения, что на второй план отодвинул учебу в музыкальном училище им. Шопена и даже на некоторое время ушел из родительского дома!

Да, это правда, мне категорически не нравится эта девушка, не буду озвучивать почему. Но я с уважением отношусь к выбору Арсения, это его жизнь, и ему самому решать, с кем проводить время. Но для меня очень важно, чтобы он не бросил занятия музыкой. Ведь сын сейчас в таком возрасте, когда решения принимаются под влиянием юношеского максимализма. Иногда поспешно, сгоряча. Я верю, что Арсений примет правильное решение, он у нас очень умный и целеустремленный мальчик,

— так сложившуюся ситуацию комментировала Валерия для «Hello!»

Мы с Анечкой @ann_sheridan глазами любящего нас @arseniy_shulgin ❤️❤️❤️❄️❄️❄️🎄🎄🎄🤶🤶🤶

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

4 Янв 2018 в 2:38 PST К слову, Арсений проявил себя как мудрый человек. Каким-то чудесным образом он не только вернул в свой дом мир, но и сделал так, что Валерия и Анна подружились. Причем подружились до такой степени, что девушка стала появляться на всех торжествах звездной семьи и даже в «Инстаграме» Валерии под хэштегом «семья».

Валерия и ее дочь Анна

Starface.ru В данном случае не было уходов из дома и каких-то громких заявлений. Во-первых, Анна старше Арсения на 5,5 лет. Во-вторых, она уже довольно давно живет отдельно от своей знаменитой мамы. В-третьих, в интервью «Летидору» Анна Шульгина дала понять, что ее личная жизнь касается только ее самой:

Я вообще считаю неправильным, когда родители начинают лезть в личные отношения своих детей. Что бы родитель ни думал, ребенок никогда в этом вопросе не послушает маму или папу! Мне кажется, это бесполезно — только лишний повод для ссор. Так что лучше родителям принять выбор ребенка. Мама никогда не говорила, нравится ли ей мой избранник или не нравится. У нее мудрая позиция. Она говорит: «Ань, какая разница — нравится мне или нет. Ты счастлива? Если счастлива — я за тебя очень рада!» На мой взгляд, это самая крутая позиция родителей!

Анна уже несколько лет встречается с рэпером Слэмом, а летом 2016 года представила родным своего молодого человека.

Об отношениях с Сергеем (настоящее имя мужчины — прим. ред.) Шульгина особо не распространяется — в «Инстаграме» девушки очень сложно отыскать ее романтические кадры с возлюбленным. Да и Валерия всего один раз высказалась по поводу избранника дочери.

Вот такой космический торт подарила мне семья от кондитера @andrey_chef. 🎂🎂🎂 Спасибо, мои любимые!❤️❤️❤️😘😘😘 @anna_shulgina @artemynik @prigozhin_iosif @arseniy_shulgin @ann_sheridan @slem_moscow

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

25 Апр 2018 в 2:36 PDT В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Валерия действительно не говорила, нравится ли ей избранник дочери или нет, зато в разговоре с Лерой Кудрявцевой отметила другое:

Мне трудно представить его в роли мужа и отца детей. Я не знаю почему. А как молодой человек — пусть будет, да.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

26 Апр 2018 в 5:02 PDT Изменилось ли мнение известной певицы о молодом человеке или нет, сказать сложно. Но поклонники подозревают, что Валерия окончательно приняла выбор дочери. Косвенно на это указывает тот факт, что Слэм частенько проводит время вместе с семьей Анны.

Сергей Зверев и его сын Сергей

Starface.ru Что послужило причиной того, что Сергей Зверев-младший захотел разорвать свои отношения с гламурным образом жизни, неизвестно. Одни полагают, что мальчик, который с детства был окружен камерами (напомним, Сергей вместе со своим звездным отцом снимались в реалити-шоу «Полный фэшн»), просто устал от чрезмерного внимания к своей персоне. Другие уверяют, что отпрыску было ой как непросто оправдывать ожидания своего знаменитого папы.

В один прекрасный момент отец и сын перестали вместе выходить в свет, а в социальных сетях Сережи стали появляться фотографии обычной жизни обычного парня — то сын Сергея Зверева чинит автомобиль, то хлопочет в огороде, то целуется с девушкой.

Кстати, о девушках. Ни на первую, ни на вторую свадьбу своего отпрыска (первой избранницей Зверева-младшего стала девушка Мария, которая младше Сергея на три года, вторая супруга Зверева Юлия старше мужа на восемь лет) эпатажный певец не пожаловал.

У него если постоянно меняются лохушки, одна одной краше, вынести это невозможно!

— сказал Сергей Зверев в видеокомментарии для программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», которая была посвящена молодоженам.

www.epa.eu Виктория Бекхэм — крайне занятая женщина. Ей нужно и детей воспитывать (а их у нее четверо), и руководить своей бизнес-империей, и присматривать за мужем, которого не раз представители СМИ подозревали в адюльтере. В общем, дел невпроворот.

Однако супруга Дэвида Бекхэма находит время на ревность… старшего сына.

Ревновать Бруклина Виктория стала с тех пор, как ее отпрыск перебрался на учебу в Нью-Йорк (19-летний молодой человек поступил в школу дизайна Parsons) и там воссоединился со своей бывшей девушкой Хлоей Морец

🌷 special night

Публикация от bb🌷 (@brooklynbeckham)

4 Фев 2018 в 1:53 PST Друзья звездной семьи рассказывали зарубежным изданиям, что в юной актрисе Бекхэм видит соперницу за сердце Бруклина, ведь она, а не мать, проводит с парнем все свободное время.

Интересно, что раньше подобных выпадов в сторону Морец у многодетной матери не было. Девушку часто можно заметить в вещах из коллекции Бекхэм, кроме того, в интервью Хлоя не раз говорила, что она и мама Бруклина нормально общаются друг с другом.

Instagram@lizvmusic

В отличие от остальных участников нашего рейтинга, которые в свое время были против именно избранников своих детей, известная певица не одобряет не своего будущего зятя, а идею раннего брака.

Дочери Анжелике Варум и Леонида Агутина 19 лет. Лиза живет, учится в США и уже несколько лет встречается с музыкантом Марком, который старше девушки на три года. Разумеется, молодой человек был представлен родителям. И судя по тому, что Марк сопровождает Лизу на семейных праздниках, Анжелика и Леонид против выбора дочери ничего не имеют.

Mother's day (мамин день). Хорошо в такой праздник быть рядом с детьми.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

14 Май 2017 в 3:32 PDT Мало того, в одном из своих постов в «Инстаграме» Варум публично заступилась за избранника Лизы. Увидев молодого человека в темных очках, с длинными волосами, в безразмерном пиджаке, подписчики певицы стали обсуждать, что ТАКОЙ мужчина дочери музыкантов не пара.

Спешу выступить в защиту моего «зятя», поскольку "…проводить его по уму", многим из моих подписчиков, не представится возможным))) Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек))) Направление, которое он «исповедует», называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек. Из кармически-астрологических совпадений: его маму тоже зовут Мария и мы обе родились в мае месяце, а Марк, как и мой муж, родился в июле,

— написала Анжелика.

Однако, при всем своем положительном отношении к Марку, в интервью «Собеседнику» звездная мама призналась, что ее дочь «слишком молода и энергична» и из-за гормонов и энергии еще не в силах понять, кто ей нужен по жизни:

Но мне кажется, что создание семьи — это вопрос для взрослых. Сначала нужно состояться как личность в профессии, а уже потом думать о свадьбе. Нужно определиться и в том, кто тебе подходит по жизни. В 18 лет, я боюсь, такой выбор сделать невозможно.

Надеемся, Лизе удастся доказать родителям зрелость своих намерений.

www.epa.eu В амурных вопросах принца Чарльза можно назвать чуть ли не главным консерватором после королевы Елизаветы II . И это все при том, что во время брака с Дианой он имел связь на стороне, а потом по прошествии многих лет, даже несмотря на недовольство его августейшей матери, женился на своей любовнице Камилле Паркер Боулз.

Но, как говорится, в чужом глазу и соринку найдешь, а в своем и бревна не увидишь. Поэтому когда старший сын Уильям оповестил его о твердом намерении жениться на своей девушке Кейт Миддлтон , принц Чарльз высказал свое «фи».

Об этом сообщила биограф королевской семьи Салли Беделл Смит, которая занимается написанием биографии принца Чарльза:

Чарльз всегда считал Кейт выскочкой, которая пытается пропиариться за счет его сына. Единственная задача, которую ставит перед собой герцогиня Кембриджская, — заручиться поддержкой англичан и стать «народной» принцессой, какой была Диана. Именно поэтому принц Чарльз до сих пор не одобряет бесконечных фотосессий Уильяма и его супруги. По его мнению, представители королевской семьи должны вести себя скромнее, а не как голливудские знаменитости.

The Queen and the Royal Family welcome the world's Ambassadors and High Commissioners from the UK's diplomatic community to Buckingham Palace for the annual Diplomatic Reception.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

8 Дек 2016 в 1:03 PST Говорят, что Чарльз до последнего не терял надежды, что Уильям передумает. Однако этого не произошло.

29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве старший сын Дианы и Чарльза пополнил ряды принцев, которые женились на простых девушках.

Принц Чарльз и его сын Гарри

www.legion-media.ru Ситуация в точности повторилась, когда младший сын принца Чальза и Дианы заявил о своем желании взять в жены актрису Меган Маркл. Казалось бы, ситуация принца Гарри и его старшего брата практически под копирку.

Однако, если Кейт — британка из обеспеченной семьи, то Меган — американка смешанных кровей, да и к тому же у девушки за плечами развалившийся брак! Но даже не это столь важно. Ситуацию усугубил скандал, связанный с братом Маркл, который был арестован за то, что угрожал своей подруге огнестрельным оружием.

Но ни категоричная позиция отца, ни угрозы королевы лишить внука привилегий не смогли переубедить принца Гарри.

The Duke and Duchess of Sussex’s wedding service was conducted by the Archbishop of Canterbury Justin Welby and took place in St. George’s Chapel. #RoyalWedding

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

19 Май 2018 в 7:24 PDT 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке Меган Маркл стала герцогиней Сассекской. И, что интересно, к алтарю невесту вел именно принц Чарльз. По всей видимости, сын смог убедить отца, что его чувства настоящие, искренние и взаимные!

Фото: Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!