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Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой красной дорожки
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Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой красной дорожки 

WDay.ru 32 минуты назад
Фото: WDay.ru
Ах, если бы все спортсменки так одевались!
На ежегодной церемонии ESPY Award, где традиционно вручались награды самым выдающимся американским и не только спортсменам, нашлась девушка, которая притянула к себе взгляды всех присутствующих, без исключения. Ей стала Лана (настоящее имя — Кэтрин Джой Перри), которая профессионально занимается рестлингом не первый год.
А причиной тому — «голое» платье, которому может позавидовать любая голливудская суперзвезда.
Платье из очень крупной персиковой сетки, украшенное россыпями страз, на почти прозрачном чехле создавало иллюзию, что спортсменка почти обнажена. Причем, хоть все «стратегически важные» места и были прикрыты, белья под нарядом явно не было.
Да, Лана знает, чем поразить публику — ведь она личность в Штатах довольно известная, и занимается не только борьбой. 33-летняя звезда еще в университете стала фотомоделью. Она снималась для фирменных календарей и рекламировала энергетические напитки. Затем девушка решила пойти по стезе шоу-бизнеса, и стала петь в не слишком известной группе. После этого вспомнила, что когда-то в детстве увлекалась танцами и на время забросила микрофон, посвятив себя новому увлечению.
Она работала в подтанцовке на концертах многих звезд — например, Пинк. в 2013 году она подписала контракт с федерацией реслинга WWE. Сначала Лана выступала в роли скаута, затем стала импрессарио бойца Русева, ну, а в начале 2016 года решила и сама выйти на ринг.
Правда, побед у Ланы за спиной до сих пор не так уж много. Зато она точно знает, как из любого боя устроить настоящее шоу. Тем более, за время своей карьеры она стала настоящей медийной персоной, и ее часто приглашают на телешоу и светские мероприятия. Кстати, аутфиты девушки всегда весьма откровенны. Wday.ru собрал самые яркие из них за последний год.
Больше фото — по стрелке.
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