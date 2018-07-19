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Тест: Это Маяковский или Хаски?
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Тест: Это Маяковский или Хаски? 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В честь 125-летия поэта и гражданина Владимира Маяковского мы составили тест по его творчеству. Проверьте, сможете ли вы отличить его строки от панчей рэперов и творчества авторов сайта «Стихи.ру».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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