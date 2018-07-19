Тест: Это Маяковский или Хаски?

В честь 125-летия поэта и гражданина Владимира Маяковского мы составили тест по его творчеству. Проверьте, сможете ли вы отличить его строки от панчей рэперов и творчества авторов сайта «Стихи.ру».