Тест: хорошо ли вам знаком Владимир Маяковский? 

Ему было суждено говорить от лица толпы, постоянно бросать ей вызов. Поэт улиц, он как никто другой из творческой среды начала XX века был устремлен в будущее, ощущал дух своего времени. Когда его ругали, он становился только ближе и понятнее своим современникам. Безусловно, его поэзия и сегодня не перестает восхищать читательские умы. В наши дни он наверняка бы заручился славой шоумена-эпатажника. В 125-летнюю годовщину со дня рождения великого Владимира Маяковского «МИР 24» предлагает проверить, что вы помните о жизни и творчестве классика.
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