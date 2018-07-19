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Тест: хорошо ли вам знаком Владимир Маяковский?
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Тест: хорошо ли вам знаком Владимир Маяковский? 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Ему было суждено говорить от лица толпы, постоянно бросать ей вызов. Поэт улиц, он как никто другой из творческой среды начала XX века был устремлен в будущее, ощущал дух своего времени. Когда его ругали, он становился только ближе и понятнее своим современникам. Безусловно, его поэзия и сегодня не перестает восхищать читательские умы. В наши дни он наверняка бы заручился славой шоумена-эпатажника. В 125-летнюю годовщину со дня рождения великого Владимира Маяковского «МИР 24» предлагает проверить, что вы помните о жизни и творчестве классика.
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