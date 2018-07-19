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Врачи извлекли из носа тюменки овальное нечто
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Врачи извлекли из носа тюменки овальное нечто 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Тюменские медики достали из носовой пазухи пациентки «неизвестный овальный комочек» размеров 5 на 10 миллиметров, который находился там около трех лет. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе медсанчасти «Нефтяник», неудобства загадочное овальное нечто начало причинять только в последние 1,5 года.
Женщина постоянно страдала от заложенности носа, синуситов, головных болей. Антибиотики и сосудосуживающие препараты не помогали. После обследования выяснилось, что в гайморовой пазухе у тюменки застряло инородное овальное тело. Врачи провели малотравматичную операцию: вместо разреза под щекой и серьезной кровопотери женщина провела у хирургов около 15 минут, потеряв всего 50 миллилтров крови. К сожалению, что именно не давало женщине дышать, мир так и не узнает: загадочный овальный комочек сразу же улетел в отсос.
На следующий день тюменку выписали.
Стоит напомнить, что в мае в Ишиме медики удалили местной жительнице зуб, выросший в носу. Операция тогда прошла под местным наркозом и длилась всего несколько минут.
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