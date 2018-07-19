Карьера важнее: Тарасова критикуют за то, что он уехал на сборы сразу после рождения дочери

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями. На прошлой неделе избранница футболиста родила долгожданную дочь. Сейчас Костенко уже находится дома и привыкает к новой роли. Отметим, что за время беременности Анастасия набрала совсем мало лишнего веса, а незадолго до родов и вовсе похудела. Спустя всего шесть дней после родов Анастасия практически полностью восстановилась, словно и не была беременна.

Тем временем Дмитрий Тарасов уехал из дома и находится на сборах. Буквально на следующий день после рождения дочери футболист продлил контракт с футбольным клубом и вскоре уехал на сборы. Дмитрий лишь успел забрать жену и новорожденную дочь из роддома и сразу же улетел в Австрию, где сейчас находится его команда, а Костенко вынуждена одна ухаживать за малышкой.

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Поклонники выразили свое недовольство поведением Тарасова. Если еще несколько недель назад футболиста обвиняли в том, что он остался без работы, то теперь пользователи возмущены тем, что мужчина оставил только что родившую жену и маленькую дочку без своей поддержки.

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Поклонники не понимают, как новоиспеченный отец между дочерью, которая появилась на свет всего неделю назад и карьерой выбрал второе. Некоторые пользователи и вовсе считают, что Тарасов сбежал от ответственности.

«Прошла всего неделя, а Тарасова и след простыл», «Интересная у вас семья…», «Очень обидно за вас, Анастасия», — пишут поклонники в комментариях.