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Мэрия Омска утвердила концепцию праздничного оформления ко Дню города
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Мэрия Омска утвердила концепцию праздничного оформления ко Дню города 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В мэрии отметили, что символ торжества появился на улицах города задолго до официальной даты. Омичи могли видеть сокращенный вариант логотипа, состоящий из первой и последней букв — загадочный «ОК» вызвал большой интерес жителей и множество догадок. Теперь, когда интрига раскрыта, улицы начинают украшать полной версией логотипа, сопровождаемой слоганом «Омск — это мы!».
Любой желающий может скачать информацию о визуальном стиле праздника, логотип, рекомендации по типографике и использованию его в печатной и сувенирной продукции. Все материалы представлены, в том числе, и в векторном варианте на сайте мэрии.
Также сообщается, что каждый округ города будет оформлен в своем фирменном цвете. Советский — зеленого цвета, Центральный оденется в красный, Ленинский примерит синий, Кировский — желтый, а Октябрьский округ — оранжевый.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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