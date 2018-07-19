Мэрия Омска утвердила концепцию праздничного оформления ко Дню города

В мэрии отметили, что символ торжества появился на улицах города задолго до официальной даты. Омичи могли видеть сокращенный вариант логотипа, состоящий из первой и последней букв — загадочный «ОК» вызвал большой интерес жителей и множество догадок. Теперь, когда интрига раскрыта, улицы начинают украшать полной версией логотипа, сопровождаемой слоганом «Омск — это мы!».

Любой желающий может скачать информацию о визуальном стиле праздника, логотип, рекомендации по типографике и использованию его в печатной и сувенирной продукции. Все материалы представлены, в том числе, и в векторном варианте на сайте мэрии.

Также сообщается, что каждый округ города будет оформлен в своем фирменном цвете. Советский — зеленого цвета, Центральный оденется в красный, Ленинский примерит синий, Кировский — желтый, а Октябрьский округ — оранжевый.