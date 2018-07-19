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Эта жгучая сальса от Криса Хемсворта и Эльзы Патаки заставит вас смеяться
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Эта жгучая сальса от Криса Хемсворта и Эльзы Патаки заставит вас смеяться 

Журнал ОК! 2 часа назад
34-летний Крис Хемсворт и 42-летняя Эльза Патаки просто созданы друг для друга! Несмотря на разницу в возрасте, в отношениях супругов царит гармония. Актеры воспитывают троих детей, все время проводят вместе и делятся с поклонниками в Инстаграм умилительными фотографиями и видеозаписями. Сегодня в микроблоге Криса появилось видео, на котором он вместе с женой танцует сальсу. Ролик был снят в день рождения Эльзы.
Подарил своей жене урок танцев в ее день рождения, — подписал видео актер.
Интернет-пользователи от души посмеялись над движениями пары. «Я аж засмотрелась», «Это так смешно!» «Эльза такая малышка, не наступи ей на ногу», — прокомментировали фолловеры.
Gave my wife a dance lesson for her birthday, I should’ve given myself one too? Happy Birthday love? @elsapatakyconfidential #danceismylife #salsa4life?
A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on  Jul 18, 2018 at 1:34pm PDT  Напомним, что Эльза Патаки и Крис Хемсворт поженились в 2010 году. Спустя два года у супругов родилась дочь Индия Роуз, а в марте 2014-го актеры вновь стали родителями — на свет появились близнецы Тристан и Саша.
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