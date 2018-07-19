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«Фигура — воплощение мечты»: Наталья Давыдова показала, как изменилось ее тело за 17 лет
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«Фигура — воплощение мечты»: Наталья Давыдова показала, как изменилось ее тело за 17 лет 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Модный блогер Наталья Давыдова, также известная как Тетя Мотя, помогает женщинам не только одеваться красиво, но и привести свое тело в форму. А теперь, опубликовав свое фото в 18-летнем возрасте, она доказала, что и сама не всегда была идеальной, но годы тренировок изменили ее внешность к лучшему.
Несмотря на то что в первую очередь Наталья Давыдова известна как фэшн-блогер, у которого всегда можно найти стильный образ на заметку, не меньшее внимание она уделяет и своей фигуре. По внешности женщины очевидно, что она много тренируется и тщательно следит за питанием, а потому с удовольствием помогает своим подписчицам также стремиться к совершенному телу. Она нередко дает дельные советы по правильному питанию и здоровому образу жизни. Теперь же она на своем примере решила показать, что идеальное тело не дается с рождения, но приобретается в спортзале, достаточно лишь желания. В сети Давыдова опубликовала фото из серии «До и после», на котором показала свою фигуру в купальнике в 18 лет и сейчас, когда ей 35. По фото заметно, что в юности Наталья была далека от совершенства — на животе видны складки, у ног нет рельефа, и даже руки уступают ее нынешней спортивной внешности.
Многие женщины боятся возраста как огня, встречая каждый следующий день рождения чуть ли не в трауре. А вот Наталье вовсе не стоит переживать по поводу возраста, ведь в свои 35 она уже выглядит в разы лучше, чем в 18, и вовсе не планирует меняться к худшему. При этом женщина воспитывает троих детей, которые совершенно не мешают ей выглядеть идеально. Для поклонников Давыдовой фото стало настоящей мотивацией работать над собой и доказало, что вовсе не обязательно считать, что лучше, чем в юности, выглядеть невозможно, ведь совершенствовать свое тело одинаково не поздно ни в 18, ни в 35, ни даже в 50.
«Наташ, однозначно вы лучше выглядите в 35! Но тогда, в ваши 18, и ценности были другие» «Разница в 17 лет, а Наталья только лучше, стройней и подтянутей! » «Два абсолютно разных человека, очень крутая работа над собой, браво» «Какая вы умница, нет слов! Как сказала Коко Шанель — женщина с годами хорошеет! Это про вас» «Какая фигура сейчас, прямо воплощение мечты! Спасибо за мотивацию!» А чтобы со временем похвастаться такой же замечательной фигурой, как у Натальи, важно не только заниматься спортом, но и правильно питаться, в том числе и избавиться от привычки есть слишком много сладкого. Ранее Давыдова рассказывала о том, как пережить «синдром отмены», если вы только что решили отказаться от сладостей.
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