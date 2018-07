7 дней я пил только колу. Что на это сказали умные весы Picooc 

Bottles of Coca-Cola Co. soda is displayed for sale inside a Kroger Co. grocery store in Louisville, Kentucky, U. S., on Wednesday, June 14, 2017. Kroger Co. is scheduled to release earnings on June 15. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg7 дней я пил только колу. Что на это сказали умные весы PicoocВот вы, дорогие читатели, находите тысячу причин чтобы нас поругать. А ведь жизнь автора iPhones.ru иногда очень тесно связана с экспериментами и опытами. Некоторые из них приходится ставить непосредственно на себе любимом.