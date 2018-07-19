7 дней я пил только колу. Что на это сказали умные весы Picooc

Bottles of Coca-Cola Co. soda is displayed for sale inside a Kroger Co. grocery store in Louisville, Kentucky, U. S., on Wednesday, June 14, 2017. Kroger Co. is scheduled to release earnings on June 15. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg7 дней я пил только колу. Что на это сказали умные весы PicoocВот вы, дорогие читатели, находите тысячу причин чтобы нас поругать. А ведь жизнь автора iPhones.ru иногда очень тесно связана с экспериментами и опытами. Некоторые из них приходится ставить непосредственно на себе любимом.

Я долго отнекивался от этого теста, но тяга и любовь к гаджетам все же взяла верх.

Передо мной «умные» весы Picooc S3 Lite, 21 литр колы и неделя на истязания себя прохлаждающим напитком. По три литра колы в день, черт побери.

Что за Picooc такой

В мире, когда из-за каждого угла на тебя предательски поглядывает ухмылка Рональда Макдака, а от манящего аромата шаурмы ты начинаешь испытывать зверское чувство голода, без самоконтроля никак.

Еще в 2013 году молодой стартап Picooc анонсировал свои первые «умные» весы. За пять лет инженеры компании сделали титанический рывок вперед и существенно расширили функциональность очередного поколения умного гаджета.

Мы уже рассказывали о Picooc S3 и Picooc Mini, а теперь подошли к испытаниям обновленной модели Picooc S3 Lite.

Типичный для данной категории устройств девайс с покрытием в виде каленого стекла, красивым LED-индикатором и броским логотипом компании. Внешне все просто и лаконично — Picooc S3 Lite впишется в любой интерьер, за исключением, разве что, почитателей антикварной деревянной мебели.

Эта модель меньше классических Picooc S3 и имеет прямоугольную форму. Даже при визуальном осмотре становится понятно, что на прямоугольник становиться намного проще, ведь «полезная» площадь девайса стала шире.

Внутри же «умные» весы просто напичканы технологиями. Шутка ли — гаджет умеет анализировать 12 физиологических показателей пользователя:

Вес с точностью до 100 граммов

Индекс массы тела

Процент содержания жировых тканей

Содержание белка

Костная масса

Определение типа телосложения

Биологический возраст (особенно занятный показатель, когда в 24 узнаешь, что тебе уже под 40)

Процент содержания воды

Масса скелетных мышц

Общая мышечная масса

Индекс висцерального жира

Скорость метаболизма

В чем секрет Picooc S3 Lite? В высокоточном биоимпедансном анализе. Как только вы стали на платформу Picooc, сквозь тело пропускается микроток. Разница в сопротивлениях и сложные математические расчеты позволяют всего за несколько секунд узнать о себе буквально все.

Как они работают и где искать статистику

Производитель решил отказаться от постепенно умирающего в среде «умной» техники протокола Bluetooth и оснастил Picooc S3 Lite исключительно Wi-Fi модулем. Поэтому если вы живете в каменном веке не пользуетесь Wi-Fi роутером дома, обратите внимание на модель Picooc S3.

Самое приятное, что для получения всей информации нужно просто встать на весы. Если какой-то показатель неясен, в фирменном приложении для iOS и Android есть четкое пояснение каждого показателя на русском языке.

Запутаться невозможно как во время первого сопряжения гаджета (в приложении есть подробные подсказки), так и в процессе ежедневной эксплуатации.

Впереди меня ждало увлекательное, но явно не совсем полезное преображение.

Как проходил опыт над собой

Друзья, выпивать 3 литра колы в день — это отличное наказание для ваших злейших врагов. Понимаешь уже через несколько дней. До меня дошло на третий день эксперимента.

На старте опыта мои физиологические показатели по данным «умных» весов Picooc выглядели вполне нормально, как для 24-летнего мужчины.

6 июня мой вес составил 71 килограмм. При моей комплекции — нормальный показатель с намеком на «вам не мешало быть все-таки немного поднабрать», о чем любезно заявили Picooc. Поднабрать? Да не вопрос, и я практически залпом выпил поллитровую бутылку колы.

Не хочу вдаваться в подробности моего дневного рациона: ел как прежде за единственным исключением. Практически всю жидкость я заменил колой. Понимая, что ничем хорошим моему организму это не светит, я морально приготовился к превышению нормы по калорийности на 1260 Ккал в сутки. Да, таким боком вылазит чрезмерное содержание сахара в самой популярной газировке в мире.

В жуткую жару пропустить стаканчик-другой колы было приятно. Иногда от ее сладости было немного не по себе. На пятый день эксперимента я устал от постоянного газообразования и ощущения перегруженности желудка и думал окончить эксперимент, но все же собрался с силами и довел начатое до конца.

Знаете что самое трудное? Становиться на Picooc S3 Lite раз в сутки и видеть, как гробишь свое здоровье. Вот честно, та статистика, которую демонстрировали весы, была явно регрессивной.

Через семь дней я убедился в этом.

За неделю я прибавил в весе 1 килограмм и 300 граммов. При этом:

процент телесного жира с 14,4 подскочил до 17 — негативная тенденция

мышечная масса с 81.1 снизилась до 78,7 — негативная тенденция

индекс внутреннего жира с 5 единиц подскочил до 7 — негативная тенденция

вода в организме с 58,5% упала до 53% — негативная тенденция (на переработку сахара нужно немало энергии)

костная масса сократила с 3.2 кг до 3.1 кг — негативная тенденция

индекс массы тела с 21,2 поднялся до 23 — негативная тенденция

Прибавив чуть больше килограмма чрезмерным потреблением колы я немного расшатал привычное состояние своего организма. Самое интересное, что весы ежедневно фиксировали малейшие отклонения, а в конце опыта я увидел действительный эффект.

Но самое печальное в статистике — это было осознание того, что я прибавил … в возрасте. Мне 24 года. До начала эксперимента Picooc S3 Lite оценили мой метаболический возраст на 26 лет. Нагружая организм колой, всего за 7 дней я ухудшил свое состояние обмена веществ на два года. Так-то!

Эти весы нужны каждому

Главный вывод, который я сделал за эти семь дней: друзья, не пейте колу! Никогда! Разумеется, для понимая того, что в газировке нет ничего хорошего вовсе необязательно было тестировать «умные» весы, но ментальность же наша такова, что пока не убедишься сам — не поверишь.

Я убедился. Убедился в равномерном изменении показателей. Периодически подбегал к весам спустя пару часов после похода в Макдак и четко видел изменения.

Современное питание, увы, никак не может обходиться без тотального контроля. Гаджет вроде Picooc S3 Lite — отличный помощник в этом нелегком процессе мониторинга себя любимого.

Изначально мне показалось, что 12 показателей — это громкий маркетинговый ход, а биоимпедансный анализ — ничто иное, как маркетинговая уловка. Безусловно, лабораторные измерения будут более точны, но не будете же вы каждую неделю проходить дорогостоящее обследование?

Промокод на скидку 15% S3LITE действует до 31.07.2018 на весь ассортимент «умных» весов на официальном сайте picooc-russia.ru.

«Умные» весы служат действительно хорошим мотиватором. Лично меня они не только избавили от привычки пить колу, но и побудили к тому, что бы поактивнее заняться спортом. В конце концов, дополнить любимые мною фаер-шоу и бесконечные разъезды по Москве еще каким-либо видом физической активности.

Если вы хотите немножечко изменить свое тело в лучшую сторону, покупка Picooc S3 Lite будет более чем оправданной. Воспользовавшись промокодом LITE, вы можете получить скидку в 15%, купив весы за 5 092 руб. А на сэкономленные деньги можно побаловать себя чем угодно, главное — не литром-другим газировки;)