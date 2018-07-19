Ставропольские полицейские и общественники организовали тренинг «Наркомания — знак беды!»

Тренинг «Наркомания — знак беды!» провела юрисконсульт ОМВД России по Александровскому району Ирина Буеракова совместно с представителем Общественного совета и сотрудниками районного историко-краеведческого музея.

В мероприятии, направленном на формирование здорового образа жизни и выработку негативного отношения к наркотикам, приняли участие подростки, отдыхающими в летнем профильном лагере «Улыбка».

С детьми были рассмотрены правовые последствия наркомании, разъяснена административная и уголовная ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Также сотрудники полиции предупредили подростков об опасностях, подстерегающих их в сети Интернет и социальных сетях.

Встреча прошла в формате живого диалога. Дети задавали интересующие вопросы, по которым получили развернутые ответы.

Ребята узнали важную информацию о влиянии наркотиков на организм человека, с примерами из реальной жизни наркоманов, с которыми приходилось сталкиваться и общаться сотрудникам полиции. Много говорили и о последствиях, проблемах и бедах, к которым приводит желание попробовать наркотическое вещество, а также посмотрели видеоролики о вреде наркомании и табакокурения.

По окончании встречи организаторы мероприятия раздали присутствующим памятки с информацией о пагубном влиянии наркотических средств на молодой организм.

— Такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, ведь от того, насколько осведомлены подростки в вопросах профилактики наркомании, зависит здоровье нашего общества, — отметила юрисконсульт Ирина Буеракова.