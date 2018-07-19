7 чудесных семейных фильмов, которые заменят детям мультики

Не только взрослые устают от Смешариков, Лунтика, Маши и Медведя и прочих мульт-персонажей — дети вырастают и тоже перестают радоваться новым сериям любимого мультика.

Но у вас есть альтернатива — включить один из нижеперечисленных фильмов и устроить душевный семейный вечер.

Белль и Себастьян

Belle et Sébastien, 2013

Gaumont

Белль и Себастьян

Сирота Себастьян живет в небольшой деревушке с дедом-пастухом, ждет окончания Второй мировой войны и все еще верит, что его мама вернется домой. У мальчика только один друг — бездомная горная собака по кличке Белль, такая же одинокая, как и Себастьян. Местные жители находят растерзанную овцу и тут же решают наказать единственного возможного виновника — Белль. Себастьян всеми силами пытается сохранить жизнь дорогому ему существу.

Собачья жизнь

A Dog’s Purpose, 2017

Amblin Entertainment

Собачья жизнь

Трогательная история собаки, которая проживает множество жизней, меняя при этом свою породу и хозяев. Но при этом она не забывает самого первого — мальчика Итана. Перерождаясь в новой шкуре, пес надеется вновь встретиться со своим любимым хозяином.

Приключения Паддингтона и Приключения Паддингтона 2 Paddington, 2014 & Paddington 2, 2017

Canal+ [fr]

Приключения Паддингтона

Из дремучих лесов Перу в Англию приезжает добрый, вежливый и аккуратный медвежонок, принадлежащий к редчайшему виду говорящих перуанских медведей. У малыша благородная цель — он хочет стать настоящим джентльменом. Медвежонку везет: прямо на станции он знакомится с дружным семейством Браунов, которое с радостью приглашает жить Паддингтона к себе.

Пит и его дракон

Pete’s Dragon, 2016

Пит и его дракон + дополнительные материалы

В лесу находят 6-летнего Пита: худого, оголодавшего, грязного, но живого. Мальчик говорит, что выжить ему помог его лучший друг — огромный зеленый дракон Эллиот. Разумеется, мальчику никто не верит, но факт, что он столько лет прожил без чужой помощи среди дикой природы, поражает. Грейс, нашедшая мальчика, решает разузнать все о семье Пита и выяснить, что же это за дракон.

Mr. Popper’s Penguins, 2011

20th Century Fox Film Corporation

Пингвины мистера Поппера

Какую только свинью порой не подложит судьба! Ну, или даже не свинью… Том Поппер получает в наследство шестерых пингвинов. Работать с новыми соседями невозможно, шикарные апартаменты превращаются в морозилку, а пингвиньи выходки почти доводят Тома до тюрьмы. Но не влюбиться и не простить этих озорников просто невозможно!

Маленький Николя

Le petit Nicolas, 2009

M6 Films

Маленький Николя

Сюжет фильма повествует об уморительных приключениях обычного французского младшеклассника Николя. Мальчик узнает, что у него в скором времени появится брат, и, не желая делиться вниманием, игрушками и друзьями, Николя придумывает хитроумный план, чтобы убедить родителей не заводить второго ребенка.