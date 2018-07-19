Я стою в довольно маленькой очереди к кассе, как вдруг подходит бизнесмен, проталкивается к кассе и начинает диктовать свой заказ двадцатилетнему кассиру.
Кассир: «Сэр, я боюсь, вам придется идти в конец очереди».
Бизнесмен: «У меня важная встреча в ближайшее время. Ты должен обслужить меня первым!»
Кассир: «Чем дольше Вы стоите, тем позже я Вас обслужу. В конец очереди!» Бизнесмен: «Ты вообще знаешь кто я?!»
Кассир: «Нет. А теперь заткнитесь и идите в конец очереди».
Бизнесмен: «Как ты смеешь со мной так разговаривать?! Позови мне вашего менеджера сейчас же!»
Кассир тяжело вздыхает, уходит в служебное помещение за кассой, и выходит с женщиной старше его, кивает ей в сторону бизнесмена, а затем исчезает обратно за дверью.
Менеджер: «Что случилось, сэр?»
Бизнесмен: «Этот мальчишка был со мной невероятно груб! Я требую, чтобы вы немедленно уволили его!»
Менеджер: «Я боюсь, у меня нет на это полномочий, но если вы хотите, я могу позвать хозяина.»
Бизнесмен: «Хорошо, но я рассчитываю на компенсацию за все эти неприятности!»
Менеджер: «Я уверена, что вы можете обсудить это с ним, сэр».
Тогда она идет в служебное помещение, а затем выходит снова с ухмыляющимся кассиром.
Кассир: «Йоу!»
Бизнесмен: «Что это значит? Я сказал, что хочу поговорить с владельцем!»
Кассир: «Так я и сказал, йоу».
Бизнесмен стоит в шоке несколько секунд, а потом уходит, заикаясь угрозами о том, что он закроет этот магазин.
Менеджер: «Почему ты всегда зовешь меня?»
Кассир: «Я просто люблю смотреть на их глупые лица, когда они узнают, что я хозяин этого магазина.»
Менеджер закатывает глаза и уходит.
Кассир: «Как я люблю эту работу! Чем я могу Вам помочь?»