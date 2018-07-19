Ещё
«Ты вообще знаешь, кто я?», сказал богатый человек, когда кассир отказался обслуживать его. Что последовало дальше — это просто бесценно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ты вообще знаешь, кто я?», сказал богатый человек, когда кассир отказался обслуживать его. Что последовало дальше — это просто бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я стою в довольно маленькой очереди к кассе, как вдруг подходит бизнесмен, проталкивается к кассе и начинает диктовать свой заказ двадцатилетнему кассиру.
Кассир: «Сэр, я боюсь, вам придется идти в конец очереди».
Бизнесмен: «У меня важная встреча в ближайшее время. Ты должен обслужить меня первым!»
Кассир: «Чем дольше Вы стоите, тем позже я Вас обслужу. В конец очереди!» Бизнесмен: «Ты вообще знаешь кто я?!»
Кассир: «Нет. А теперь заткнитесь и идите в конец очереди».
Бизнесмен: «Как ты смеешь со мной так разговаривать?! Позови мне вашего менеджера сейчас же!»
Кассир тяжело вздыхает, уходит в служебное помещение за кассой, и выходит с женщиной старше его, кивает ей в сторону бизнесмена, а затем исчезает обратно за дверью.
Менеджер: «Что случилось, сэр?»
Бизнесмен: «Этот мальчишка был со мной невероятно груб! Я требую, чтобы вы немедленно уволили его!»
Менеджер: «Я боюсь, у меня нет на это полномочий, но если вы хотите, я могу позвать хозяина.»
Бизнесмен: «Хорошо, но я рассчитываю на компенсацию за все эти неприятности!»
Менеджер: «Я уверена, что вы можете обсудить это с ним, сэр».
Тогда она идет в служебное помещение, а затем выходит снова с ухмыляющимся кассиром.
Кассир: «Йоу!»
Бизнесмен: «Что это значит? Я сказал, что хочу поговорить с владельцем!»
Кассир: «Так я и сказал, йоу».
Бизнесмен стоит в шоке несколько секунд, а потом уходит, заикаясь угрозами о том, что он закроет этот магазин.
Менеджер: «Почему ты всегда зовешь меня?»
Кассир: «Я просто люблю смотреть на их глупые лица, когда они узнают, что я хозяин этого магазина.»
Менеджер закатывает глаза и уходит.
Кассир: «Как я люблю эту работу! Чем я могу Вам помочь?»
Карельские вести: последние новости
На новый лад: 5 прекрасных вариаций миссионерской позы Фельдшера «скорой» осудили за эротические фото Сын-подросток хочет водить папину машину. Но, папа выдвигает несколько условий! Прочти!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой4
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Почему людям не нравится звук своего голоса1
Лариса Гузеева публично осудила Василису Володину8
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье Психология
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают спать
Еда Здоровье
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение