«Ты вообще знаешь, кто я?», сказал богатый человек, когда кассир отказался обслуживать его. Что последовало дальше — это просто бесценно!

Я стою в довольно маленькой очереди к кассе, как вдруг подходит бизнесмен, проталкивается к кассе и начинает диктовать свой заказ двадцатилетнему кассиру.

Кассир: «Сэр, я боюсь, вам придется идти в конец очереди».

Бизнесмен: «У меня важная встреча в ближайшее время. Ты должен обслужить меня первым!»

Кассир: «Чем дольше Вы стоите, тем позже я Вас обслужу. В конец очереди!» Бизнесмен: «Ты вообще знаешь кто я?!»

Кассир: «Нет. А теперь заткнитесь и идите в конец очереди».

Бизнесмен: «Как ты смеешь со мной так разговаривать?! Позови мне вашего менеджера сейчас же!»

Кассир тяжело вздыхает, уходит в служебное помещение за кассой, и выходит с женщиной старше его, кивает ей в сторону бизнесмена, а затем исчезает обратно за дверью.

Менеджер: «Что случилось, сэр?»

Бизнесмен: «Этот мальчишка был со мной невероятно груб! Я требую, чтобы вы немедленно уволили его!»

Менеджер: «Я боюсь, у меня нет на это полномочий, но если вы хотите, я могу позвать хозяина.»

Бизнесмен: «Хорошо, но я рассчитываю на компенсацию за все эти неприятности!»

Менеджер: «Я уверена, что вы можете обсудить это с ним, сэр».

Тогда она идет в служебное помещение, а затем выходит снова с ухмыляющимся кассиром.

Кассир: «Йоу!»

Бизнесмен: «Что это значит? Я сказал, что хочу поговорить с владельцем!»

Кассир: «Так я и сказал, йоу».

Бизнесмен стоит в шоке несколько секунд, а потом уходит, заикаясь угрозами о том, что он закроет этот магазин.

Менеджер: «Почему ты всегда зовешь меня?»

Кассир: «Я просто люблю смотреть на их глупые лица, когда они узнают, что я хозяин этого магазина.»

Менеджер закатывает глаза и уходит.

Кассир: «Как я люблю эту работу! Чем я могу Вам помочь?»