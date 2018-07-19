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Прошло две недели с момента таинственной пропажи в Миассе матери и дочери
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Прошло две недели с момента таинственной пропажи в Миассе матери и дочери 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинской области продолжаются поиски двух женщин, пропавших при загадочных обстоятельствах две недели назад.
В пятницу, 6 июля, 64-летняя Алла Грязева и её 32-летняя дочь Елена приехали из Магнитогорска в Миасс. С вокзала был сделан последний звонок с мобильного телефона — женщины узнавали, как добраться до родственников. После этого обе исчезли.
Вместе с полицией к поискам пропавших подключились поисковики из отряда «Лиза Алерт».
Как сообщили в отряде, розыск осложняет нехватка ряда примет. К примеру, неизвестно, во что были одеты женщины.
По худшему варианту развития действий, мать и дочь могли сесть в машину к частнику, который совершил преступление.
По более оптимистичной версии, женщины по какой-то причине пожелали скрыться, и сделали это в одном из городов Челябинской области, так как в случае межрегионального перемещения их смогли бы отследить по купленным билетам на поезд.
Поисковики просят всех, кто опознал Грязевых по фотографии, сообщить по телефону 8-800-700-54-52. звонок бесплатный.
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Женский форум
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