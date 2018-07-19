Ритейлер одежды Finn Flare предложил ввести НДС для AliExpress

По оценкам «ФФ стайл», офлайн-магазины, которые доставляют одежду из Юго-Восточной Азии, платят до 30% стоимости товара в бюджет в виде НДС (18%) и наложенных и накладных расходов (по 6%).

Президент Finn Flare Ксения Рясова заявила, что офлайн-ритейлеры находятся в неконкурентных условиях, где зарубежные торговые площадки имеют значительное преимущество из-за того, что не платят НДС в России.

Президент сети магазинов одежды и обуви Baon Илья Ярошенко поддержал Рясову, заметив, что продажи в интернет-магазине компании за первое полугодие 2018 года увеличились в денежном выражении на 10%. По его мнению, рост мог бы составить 20-30%, если бы все участники рынка были в равных условиях.