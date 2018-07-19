Алена Кравец ежедневно тратит миллион рублей 

В первый день этого лета Алена Кравец снова вышла замуж за некогда избивавшего ее миллионера по имени Руслан. Девушка знаменита тем, что всегда стремилась публично демонстрировать различные атрибуты роскошной жизни на светских вечеринках и в своих социальных сетях.
Даже будучи в разводе, она жила в роскошном особняке на Рублевке. В недавнем интервью модель заявила, что порой ее ежедневные траты могут достигать миллиона рублей. «Это салоны красоты, запись песен, подарки для любимой доченьки», — пояснила Кравец. На данный момент она часто снимается для журналов и рекламы, записывает песни и ведет собственный бизнес, передает eg.ru.