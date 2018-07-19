Сотни лотерейных билетов летали по городу в Башкирии: возможно их неправильно утилизировали? 

Кто то поспешил собрать лотерейки, вдруг повезет
На днях в Стерлитамаке произошел любопытный случай. Жители города увидели как ветер нес по улицам десятки бесхозных лотерейных билетов. С цветными бумажками играли дети, на них наступали взрослые.
Информация об этом появилось в паре городских пабликов, автор публикации сообщил что билеты просто валялись в коробках возле мусорки
-Возможно они просрочены, хотя конечно из по закону надо утилизировать а не выбрасывать, — считает местная жительница.
Кто знает, возможно скоро в Стерлитамаке появится несколько новых лотерейных миллионеров.
Билеты просто лежали пачками в коробках