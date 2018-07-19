Сотни лотерейных билетов летали по городу в Башкирии: возможно их неправильно утилизировали?

Кто то поспешил собрать лотерейки, вдруг повезет

На днях в Стерлитамаке произошел любопытный случай. Жители города увидели как ветер нес по улицам десятки бесхозных лотерейных билетов. С цветными бумажками играли дети, на них наступали взрослые.

Информация об этом появилось в паре городских пабликов, автор публикации сообщил что билеты просто валялись в коробках возле мусорки

-Возможно они просрочены, хотя конечно из по закону надо утилизировать а не выбрасывать, — считает местная жительница.

Кто знает, возможно скоро в Стерлитамаке появится несколько новых лотерейных миллионеров.

Билеты просто лежали пачками в коробках