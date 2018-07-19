Как пережить смерть родителей

Мария Сергунина

Почему слёзы и истерика — это нормально

— Смерть родителей приносит не только боль. Она сталкивает человека с потерей собственного детства. Это утрата опоры, источника поддержки и горькое осознание того, что «я следующий». Часто смерть родителей — это и необходимость занять позицию старшего члена семьи. Так, помимо острого горя, появляется ещё и страх перед новой жизнью без помощи родных.

Слёзы — это естественный способ пережить горе. Оплакивание потери помогает выразить свои эмоции, переживания. Хуже, если этого не происходит — чувства запираются глубоко внутри, и печаль не находит выход.

Ни человеку, ни его близким не нужно пугаться бурных эмоциональных проявлений. Родным людям человека, потерявшего родителей, важно сохранять спокойствие, обеспечить безопасность и оказать поддержку. Вмешиваться стоит только в случае угрозы жизни и здоровью человека. Если ситуация выходит из-под контроля, лучше обратиться за помощью к специалистам. Возможно, понадобится лёгкая медикаментозная терапия, но не следует принимать лекарства без назначения врача.

Как принять мысль о том, что смерть родителей неизбежна

Фото: shutterstock.com К смерти в различных культурах относятся по-разному. Например, для некоторых традиционных обществ смерть — это не фатальный конец, а переход из одного состояние в другое, высшая трансформация, доступная человеку. В нашей реальности тема смерти табуирована, и отношение к ней скорее негативное, она редко воспринимается как естественная часть жизни. В семьях не принято обсуждать смерть, подготавливать детей к этому. Если имущественный вопрос хоть как-то затрагивается, разговор о том, как реагировать на смерть, какие эмоции испытывать, не поднимается.

Принятие смерти не происходит сразу. Это процесс, который занимает немало времени и имеет ряд закономерностей. Условно его можно разделить на четыре фазы:

первая фаза — шок, оцепенение. Это состояние настигает сразу после утраты. В его основе лежат естественные психологические механизмы защиты, необходимые для сохранения психики человека. Этот период эмоционально подготавливает к процессу горевания;

вторая фаза — отрицание, тоска. На этом этапе человек пытается сопротивляться неотвратимости потери, найти возможность не сталкиваться с эмоциональной болью;

третья фаза — гнев и последующее отчаянье. Это наиболее острая стадия, в течение которой часто происходит эмоциональная дезорганизация личности. Она может сопровождаться обвинениями, чувством несправедливости, сильной эмоциональной болью и виной;

четвёртая фаза — принятие, реорганизация жизни. На этом этапе человек начинает приспособляться к жизни без умершего и постепенно психологически его отпускает.

Но это не универсальные стадии. Каждый человек проживает горе индивидуально, и нет единых правил, как он должен это делать. Фото: shutterstock.com Человек может и застрять на какой-нибудь фазе. Например, он уже вроде бы смог вернуться к жизни, но слишком часто вспоминает о родителях, его главная тема для разговоров — родители. Со временем это может ухудшить отношения с окружающими, особенно партнёром или детьми, и перерасти в серьёзную проблему. Бить тревогу стоит, только если этот период затянулся и это мешает адекватному функционированию человека. По какой-то причине ему важнее отношения с мёртвыми, чем с живыми. Есть нечто в этих отношениях, что требует завершения. В такой ситуации лучше всего обратиться к психологу, специализирующемуся на работе с потерей близких. В качестве метода самопомощи можно написать письмо умершему и перечислить там всё, что осталось недосказанным. Оно может начинаться со слов «Я давно хотел (а) сказать тебе».

Что улучшит состояние человека, а что только усугубит

Фото: shutterstock.com К жизни помогает вернуться вовлечённость в саму жизнь — общение, прогулки, здоровое питание, режим дня, помощь родным. Когда поминальные ритуалы закончатся, важно избавиться от вещей покойного и убрать фотографии в альбомы. Это необходимо, чтобы не застревать на второй фазе: когда человека нет, но много предметов напоминает о нём. В идеале можно сделать ремонт — как фактическое, так и символическое обновление пространства.

Полностью уйти в работу или быт, убегая от своих переживаний — не выход. Невыраженные чувства продолжают жить внутри и доставляют дискомфорт человеку — ухудшается внимание и память, развиваются психосоматические расстройства. Однако бездействие и апатия тоже могут послужить стартом для депрессии. Поэтому важно найти пространство для себя и своих чувств, но и не выпадать надолго из социальной жизни, постепенно адаптироваться к жизни без родителей.

Злоупотреблять алкоголем и другими психоактивными веществами — плохая идея. Бывает, что люди не могут оплакать потерю без спиртного. На первый взгляд может показаться, что это помогает преодолевать эмоциональный барьер, а впоследствии и обезболивает. Но часто случается так, что употребление алкоголя затягивает и перерастает в серьёзную проблему. Кроме этого, не надо наносить себе эмоционального и физического вреда: самобичевание, культивация чувства вины, длительная изоляция, отказ от пищи, мысли о суициде.

Как могут помочь друзья

Фото: shutterstock.com Всё зависит от обстоятельств и эмоционального состояния человека, потерявшего родителя. Бывает так, что он не в состоянии воспринимать слова или слушает соболезнования только из вежливости, не чувствуя ни малейшего облегчения. При этом очень важно, чтобы с ним был кто-то рядом, хотя ему всё равно необходимо и уединяться.

На мой взгляд, наиболее эффективная помощь в такой ситуации — это просто спросить, нужно ли помочь и чем. Или ненавязчиво поинтересоваться: «Могу я побыть с тобой?», «Как ты себя чувствуешь?» Эти вопросы уже подразумевают заботу и поддержку. Не следует жалеть и терапевтировать горюющего — только он может знать, что для него лучше.

Часто дети, потерявшие родителей, чувствуют вину за какие-либо свои действия или бездействия, думают, что могли повлиять на ситуацию, но не сделали это. В таком состоянии человек, как правило, ищет подтверждения того, что сделал всё, что от него зависело. Нужно ему в этом помочь.

Смерть близких людей, помимо эмоциональной тяжести, связана ещё и с организацией похорон, поминок, общения с родственниками, юридическими вопросами. Здесь помощь друзей и близких просто необходима, особенно при столкновении с бюрократией, хамством и мошенничеством. В период горевания человек становится очень уязвимым для давления и манипуляций и нуждается в защите.

Когда человеку станет лучше

Фото: shutterstock.com На практике часто бывает так, что выпасть из повседневной жизни просто нет возможности. Именно это и считается источником проблемы. Когда умирает кто-то из близких, после шока сразу появляется масса дел касательно похорон, поминок, оповещения родственников, оформления всех юридических документов — и все эти дела надо решить. Тогда человек сталкивается с синдромом отложенного горя. Когда на чувства просто нет времени, они откладываются на какой-то срок — может «накрыть» через месяц или больше. И тут срабатывает механизм сжатой пружины.

Что касается сроков, тут всё индивидуально, но есть традиционные поминальные даты — 9 и 40 дней. За это время происходит первичная ассимиляция чувств и включение в повседневную жизнь. Ритуалы поминок призваны символически проститься с умершим и поддержать друг друга в момент горевания по нему.

Однако процесс проживания утраты не заканчивается, когда человек полноценно включается в социальную жизнь. В среднем принято считать, что процесс горевания длится полтора года. За это время острота переживаний снижается, а человек успевает адаптироваться к тем переменам, которые произошли в жизни в связи со смертью родителя. Если это длится существенно дольше, человек застрял в одной из стадий, следует обратиться к специалистам. Статьи по теме Как страх смерти может помочь вам стать счастливым и достичь поставленных целей Первая помощь. Как помочь человеку, пережившему горе

Запись «Как пережить смерть родителей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.