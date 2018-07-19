Как декорировать вышивкой банку для хранения пуговиц

Вам потребуется:

Нитки:

• по 1 мотку мулине Anchor следующих цветов: 1010, 48, 280, 47 • 1 катушка красных ниток для шитья Coats Cotton 50 Материалы:

• канва для вышивания (126 F/10 см) натурального цвета (например, Belfast от Zweigart) 15 x 15 см • ткань с узором (от Free Spirit) 6 x 35 см • красный фетр (например, от Witte Engel) 15 x 15 см • 2 цветные пуговицы подходящего размера

• стеклянная банка со стеклянной крышкой

Принадлежности:

• игла для вышивания

• игла для шитья

• портновские ножницы

• эластичная лента длиной 6 см и шириной 2 см • ножницы зубчатые

Шаг 1 Вышить цветок крестом в 3 нити мулине на канве натурального цвета.

Шаг 2 Вырезать из красного фетра круг, подходящий к крышке банки. Замерить длину манжеты.

Шаг 3 К вышитому мотиву пришить пуговицы, вырезать цветок зубчатыми ножницами.

Шаг 4 Из ткани с узором выкроить полосу на 6 см меньше длины манжеты. Полосу сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные срезы, вывернуть, вставить на концах эластичную ленту.

Шаг 5 Манжету из ткани вставить между цветком и красным фетром, зафиксировать вручную несколькими стежками.

Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016