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Как декорировать вышивкой банку для хранения пуговиц
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Как декорировать вышивкой банку для хранения пуговиц 

BurdaStyle.ru 58 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
Нитки:
• по 1 мотку мулине Anchor следующих цветов: 1010, 48, 280, 47  • 1 катушка красных ниток для шитья Coats Cotton 50  Материалы:
• канва для вышивания (126 F/10 см) натурального цвета (например, Belfast от Zweigart) 15 x 15 см  • ткань с узором (от Free Spirit) 6 x 35 см  • красный фетр (например, от Witte Engel) 15 x 15 см  • 2 цветные пуговицы подходящего размера
• стеклянная банка со стеклянной крышкой
Принадлежности:
• игла для вышивания
• игла для шитья
• портновские ножницы
• эластичная лента длиной 6 см и шириной 2 см  • ножницы зубчатые
Шаг 1  Вышить цветок крестом в 3 нити мулине на канве натурального цвета.
Шаг 2  Вырезать из красного фетра круг, подходящий к крышке банки. Замерить длину манжеты.
Шаг 3  К вышитому мотиву пришить пуговицы, вырезать цветок зубчатыми ножницами.
Шаг 4  Из ткани с узором выкроить полосу на 6 см меньше длины манжеты. Полосу сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные срезы, вывернуть, вставить на концах эластичную ленту.
Шаг 5  Манжету из ткани вставить между цветком и красным фетром, зафиксировать вручную несколькими стежками.
Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016
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