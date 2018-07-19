Как декорировать вышивкой банку для хранения пуговиц 

Вам потребуется:
Нитки:
• по 1 мотку мулине Anchor следующих цветов: 1010, 48, 280, 47 • 1 катушка красных ниток для шитья Coats Cotton 50 Материалы:
• канва для вышивания (126 F/10 см) натурального цвета (например, Belfast от Zweigart) 15 x 15 см • ткань с узором (от Free Spirit) 6 x 35 см • красный фетр (например, от Witte Engel) 15 x 15 см • 2 цветные пуговицы подходящего размера
• стеклянная банка со стеклянной крышкой
Принадлежности:
• игла для вышивания
• игла для шитья
• портновские ножницы
• эластичная лента длиной 6 см и шириной 2 см • ножницы зубчатые
Шаг 1 Вышить цветок крестом в 3 нити мулине на канве натурального цвета.
Шаг 2 Вырезать из красного фетра круг, подходящий к крышке банки. Замерить длину манжеты.
Шаг 3 К вышитому мотиву пришить пуговицы, вырезать цветок зубчатыми ножницами.
Шаг 4 Из ткани с узором выкроить полосу на 6 см меньше длины манжеты. Полосу сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные срезы, вывернуть, вставить на концах эластичную ленту.
Шаг 5 Манжету из ткани вставить между цветком и красным фетром, зафиксировать вручную несколькими стежками.
Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016