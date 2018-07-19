«Ребята были в шоке от меня»

— Одно из самых страшных воспоминаний — теракт на Центральном рынке Владикавказа. Я участвовала в спасательной операции. Хотя спасательной ее назвать трудно — в основном упаковывали в мешки останки погибших, — вспоминает Алана Даова.

Алане 28, она — спасатель второго класса Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России и первая девушка в этой профессии на Северном Кавказе.

Что привело ее в якобы мужскую профессию, как кавказские мужчины к этому отнеслись и чем девушка смогла их шокировать, Алана рассказала нашим корреспондентам.

Теракт в Беслане и желание спасать

— В детстве я мечтала работать в полиции и носить форму. А стать спасателем решила после теракта в Беслане. Мне было 14 лет. Очень хорошо помню свои ощущения: боль и желание хоть чем-то помочь тем, кто пострадал. Лично меня и моих близких трагедия не коснулась, но в беде оказался мой народ, моя родина.

После школы окончила профессиональное училище во Владикавказе по специальности «аварийно-спасательное дело». Причем поступила не после 9 класса, как положено. Пропустила сроки подачи документов. Пришлось возвращаться в школу. Еще за один учебный год желание стать спасателем никуда не делось.

Домашние с самого начала меня поддерживали. Наверное, просто знают, что если я поставила перед собой цель, то буду идти к ней до последнего, и бесполезно меня отговаривать. У меня есть сестра-близняшка, она профессионально играет на осетинской гармошке, ну, а я спасатель. Такие вот разные.

«Удивилась, что мне не отказали»

— На итоговой аттестации в училище был тогдашний начальник Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Я подошла к нему и сказала, что хочу работать спасателем. «Ну приноси документы, посмотрим». Тогда девушек-спасателей в Осетии не было, в отряде была только кинолог. Поэтому я даже удивилась, что мне не отказали. Потом уже, через несколько лет, узнала, что он взял меня, чтобы доказать: женщины тоже могут быть спасателями. Так я стала первой не только в республике, но и на Северном Кавказе. И сегодня, насколько знаю, представительниц слабого в кавычках пола среди спасателей на Кавказе нет.

15 подтягиваний и чай — Первый рабочий день я запомнила на всю жизнь. Было очень смешно. Исключительно мужской коллектив — это всегда особая атмосфера. А в тот день даже уборщица на работу не вышла — повезло так повезло! Пришла, значит, стою возле корпуса, никого не знаю, что делать — понятия не имею. Потом подошли ребята, позвали чай пить. Так и познакомились.

Правда, пришлось их в тот же день удивить. Мы сдавали физнормативы, причем я сдавала наравне с пацанами — 15 подтягиваний, бег километр на время, упражнения на турнике. Ребята хвалили. А уже потом признались, что были в шоке от меня.

«Тот пацан меня надолго запомнил»

— Недавно я стала сдавать нормативы по женскому разряду. Разница небольшая, например вместо подтягиваний — отжимания, больше времени на кросс и так далее. Раньше никаких послаблений не было. Ну мне они, честно говоря, и не были нужны. К тому моменту, как вышла на работу, я уже восемь лет занималась дзюдо и год — боями без правил, так, для себя, чтобы удар поставить.

Времена сейчас тяжелые, девушке порой приходится самой за себя постоять, так что лишними тренировки не стали. Как-то раз даже пришлось применить свои умения на практике. Думаю, тот пацан меня надолго запомнил. Все чаще слышу о случаях насилия в семье. Это ненормально. Как мужчина может обидеть или ударить женщину — не представляю! Я бы с таким разобралась так, что он бы больше никогда вообще не смог руки поднять.

Как проходит день спасателя

— Мой рабочий день начинается в 8 утра. После развода ежедневно — физическая подготовка к сдаче нормативов. Потом занятия по теории, изучаем горную подготовку, оказание помощи при ДТП… После обеда самоподготовка, каждый делает то, что нужно ему: кто-то конспекты пишет, кто-то переправы натягивает или на веревках работает.

Чаще всего приходится выезжать на дорожно-транспортные происшествия. Бывают несчастные случаи в горах, на водоемах. Мы получаем оперативную информацию — куда, на какой объект надо выехать. Старший смены распределяет обязанности в группе. Если это, к примеру, ДТП, то определяется, кто оказывает первую помощь, кто работает кусачками, кто вытаскивает пострадавших. Когда мы прибываем на место, уже четко знаем, что надо делать.

В отряде почти 60 человек, охватываем всю республику, включая горные районы — Нар и Цей, там у нас свои подразделения. Время реагирования — одна минута, за это время группа должна выдвинуться на место ЧС. Дежурная смена всегда готова, снаряжение — в машине. Если вызывают из дома, на сбор дается полтора часа.

«До сих пор помню ее лицо»

— Самый тяжелый день — это операция в Куртатинском ущелье. Спасали туристов, которые сорвались с гребня скалы с высоты 60−70 метров. Была поздняя осень, накануне выпал первый снег, и скалы были очень скользкие. Один мужчина погиб сразу, двое других — мужчина и женщина — были ранены. Информацию мы получили не сразу, искали долго, не было никаких следов. Когда, наконец, их обнаружили, они уже сильно ослабли. Сперва достали мужчину. Серьезные повреждения, к тому же он почти сутки пролежал в ледяной реке. Умер в карете скорой. Женщина повредила ногу, опасных травм не было. Но почему-то именно она запомнилась мне очень отчетливо, до сих пор помню ее лицо, она мне даже снилась.

За погибшим мы вернулись уже ближе к одиннадцати вечера, так что вся операция заняла больше десяти часов. Работа на подобных ЧС происходит так: один спасатель спускается на дно ущелья, другие на веревке вытягивают его вместе с пострадавшими. В тот раз я была в группе, которая вытаскивала троих. Это достаточно тяжело.

«К этому не привыкну никогда»

— Самое сложное психологически — когда приходится видеть пострадавшего или погибшего ребенка. С этим не сравнится никакая беда. Таких случаев было немало, но каждый раз очень тяжело переживаю их. К этому не привыкну никогда. Со временем научилась отстраняться от происходящего, думать только о работе. Я называю это «отключить голову». Если каждую ситуацию пропускать через себя, надолго тебя не хватит.

Изменила ли меня работа? Не знаю. Часто спрашивают, стала ли я сильнее. Скажу так: человек, который приходит работать в МЧС, уже сильный — и духом, и физически. Слабый на такую работу не пойдет и тем более на ней не задержится.

Про травмы

— Травм у меня пока не было, стараюсь быть аккуратной. А вот один шрам имеется — видите, над глазом? Многие думают, что я его «заработала» в МЧС, но все намного проще. Когда была маленькая, бегали с сестрой вокруг стола, в какой-то момент ей это надоело, и она меня толкнула. Ну я и грохнулась об угол.

Про любовь к МЧС…

— Когда новые знакомые узнают, где я работаю, всегда удивляются, некоторые даже восхищаются. Мне это, конечно, приятно. Вот недавно встретились с одноклассниками, сидели за столом и за меня подняли тост, столько хороших слов сказали, я даже смутилась. А с негативом не сталкивалась, все относятся с уважением.

Многие спрашивают, не страшно ли. Ситуации бывают разные, в том числе и со смертельным исходом. Но желания заниматься чем-то другим у меня не было ни разу. Больше всего в профессии мне нравится мысль, что я помогаю людям. А не нравится — зарплата. Это работа не для тех, кто хочет много зарабатывать, вот поэтому важно ее любить.

…и красным розам

— Я обожаю красные розы. Еще, как и все девочки, люблю смотреть мелодрамы, иногда даже плачу. А вот сериалы не очень, хотя один могу рекомендовать — «Сотня», про мир после апокалипсиса, очень интересный сюжет.

«Не хочу быть в доме мужиком»

— Мечтаю выйти замуж, родить детей… Обычные желания. Каким должен быть мой муж? Сильным. Не хочу быть в доме мужиком. У меня сильный характер, но при этом я хочу чувствовать силу мужчины — и физическую, и духовную. Мужчина не должен идти на поводу. Еще он должен быть трудолюбивым. Для многих девочек большое значение имеет финансовое состояние жениха. Для меня это не важно, если мужик не лентяй, то состояние можно нажить и совместно.

Еще важно, чтобы был нежным, умел красиво ухаживать. У меня, наверное, старомодные понятия о том, какие должны быть отношения. Мне нравится, когда за мной ухаживают, а мужчины сейчас почему-то не особо заморачиваются, всегда форсируют события. Многим девушкам это нравится, мне — нет. Может, поэтому я пока одна, а может просто еще не встретила своего человека.

Если у меня будет дочь, я бы не хотела, чтобы она была спасателем, все-таки это не женское занятие. Вообще, надеюсь, что моя девочка будет не такая, как я. Со мной не просто, я очень требовательная и строгая — и к себе, и к окружающим.

Право руководить

— Я как-то сказала, что не хотела бы руководить мужчинами. Но, знаете… я пересмотрела свое мнение. Я без пяти минут спасатель первого класса, а это звание дает право руководить. И, собственно, почему нет? Я же дослужилась, доработалась, доучилась. Значит, могу.