Колинда Грабар-Китарович и еще 9 самых красивых и влиятельных женщин-политиков

Чемпионат мира по футболу 2018, завершившийся недавно в России, принес миру множество положительных эмоций, а финал между Францией и Хорватией внезапно превратилась в манифест любви и мира! Это произошло благодаря невероятной харизме и доброму отношению к соперникам президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая моментально стала символом новой власти и, как ни странно, секс-символом! Итак, рассказываем о главной героине последних сводок, а заодно вспоминаем, какие еще женщины имеют большой вес в мировой политике.

Колинда Грабар-Китарович, 50 лет Если бы Колинде в детстве сказали, что когда-нибудь она будет учиться в ведущих мировых вузах, а потом станет президентом своей страны, она бы не поверила…

Колинда родилась в маленьком селе Лубарска недалеко от городка Риека в Хорватии. Ее родители были простыми деревенскими жителями — отец держал мясной магазин, а мама занималась домом. В 17 лет девушка выиграла грант на обучение в США, где освоила английский, а по возвращении в Хорватию, уже после окончания школы, поступила в Университет Загреба. Там над ней долго насмехались: несмотря на выдающиеся успехи в учебе, на своем родном языке Колинда еще долго говорила, что называется, «по-деревенски»…

В Университете Загреба она получила степень магистра в области международных отношений и бакалавра искусств в английском и испанском языках и литературе. Там же она встретила своего будущего мужа Якова Китаровича, который учился на факультете вычислительной техники (ныне является советником по безопасности крупной компании AD Plastik), и в 1996 году они поженились. У них двое детей: 17-летняя Катарина и 15-летний Лука.

Свою политическую карьеру Колинда начала в 24 года и развивала планомерно: начав с должности советника департамента международного сотрудничества министерства науки и технологии Хорватии, через несколько лет она доросла до министра иностранных дел Хорватии. С 2008 по 2011 годы работала послом Хорватии в США. А в 2015 выиграла президентские выборы и стала первой женщиной-президентом своей страны.

Сегодня Колинда не только видный политический деятель, но и образец делового стиля: она носит классические костюмы, элегантные платья и пальто. Она по-прежнему увлекается иностранными языками (помимо английского владеет испанским и португальским, а также может изъясниться на немецком, французском и итальянском), а также с удовольствием следит за различными видами спорта — особенно, как мы уже заметили, любит футбол. Летает эконом-классом и на стадионах предпочитает сидеть на обычной фанатской трибуне.

Моза бинт Насер аль Миснед, 48 лет Мы все знаем, какая страна станет следующей хозяйкой чемпионата мира по футболу уже в 2022 году. Это Катар — государство с абсолютной монархией, где с XVIII века правит один род — Аль-Тани. Несмотря на это, а также на то, что народ Катара по-прежнему живет по законам ислама со множеством запретов и ограничений, сегодня его называют одной из самых богатых стран в мире и самой либеральной на Ближнем Востоке.

Большую роль в развитии Катара и его популяризации в мире сыграли два последних правителя — бывший шейх Хамад бен Калифа Аль Тани, отошедший от дел в 2013 году, и его сын Тамим бин Хамад Аль Тани, который правит по сей день. А также шейха Моза — жена первого и мать второго, легендарная восточная женщина, удивившая весь мир. Ее полное имя — Моза бинт Насер аль Миснед.

Все трое славятся своими прогрессивными взглядами. Шейх Хамад в свое время дал женщинам избирательное право, привлек множество иностранных инвестиций, способствовал появлению международного канала «Аль-Джазира». Сын продолжает его дело. Шейха Моза, которой сейчас 58 лет, по-прежнему курирует гуманитарные и благотворительные программы — ее стараниями создан Арабский демократический фонд, задачей которого является развитие гражданского общества, Катарский парк наук и технологий (местный вариант «Кремниевой долины»), «Образовательного города», где читают лекции ведущие преподаватели из США, и другие проекты.

Моза получила образование в области социологии в Национальном университете Катара и стажировалась в ведущих вузах США. У нее несколько докторских званий и несколько должностей: глава катарского фонда образования, науки и общественного развития, президент Верховного совета по семейным вопросам; вице-президент Верховного совета по образованию; спецпосланник ЮНЕСКО . С 2010 года она является дамой-командором Ордена Британской империи.

Александрия Окасио-Кортес, 28 лет Александрия — новенькая в политике, но о ней уже все говорят. Уроженка Бронкса практически без опыта, именно она выиграла первичные партийные выборы в конгресс США от одного из округов Нью-Йорка. Интересно, что девушка агитировала жителей района голосовать за нее лично и, в отличие от оппонентов, не пользовалась поддержкой спонсоров. Говорят, у нее есть все шансы стать самой молодой женщиной в палате представителей за всю ее историю.

Александрия родилась в семье выходцев из Латинской Америки. Ее мать работала уборщицей и водителем школьного автобуса. Отец владел небольшим бизнесом и, к сожалению, скончался от рака несколько лет назад. Несмотря на то, что условия жизни Александрии были неблагоприятными, она все-таки сделала это: первая в своей семье получила высшее образование, окончив Бостонский университет по специальности «экономика и международные отношения».

Потенциальную конгрессвуман волнуют проблемы американцев из рабочего класса, к которому принадлежит она сама, и вопросы социального неравенства. В своей программе она делает ставку на бесплатное государственное медицинское обслуживание и высшее образование для всех граждан. Это ли не сексуально?

Белинда Стронак, 52 года

Удивительно, но если ввести имя Белинды Стронак в строку поиска, то в первую очередь Интернет представит ее вам как актрису. Да, в 2004 году она действительно сыграла эпизодическую роль в сериале, но на этом ее актерская карьера завершилась.

Белинда Стронак родилась в Ньюмаркете, Канада, в семье автомагната Фрэнка Стронака . Изучала бизнес и экономику в Йоркском университете, а после увлеклась политикой. В начале 2000-х была членом Консервативной партии Канады, затем — депутатом Парламента Канады, после — министром человеческих ресурсов и профессионального развития.

В свое время, после правительственной поездки по странам Африки, Белинда впечатлилась тем, в каких условиях живут африканские женщины, и создала специальный фонд для их поддержки. «Когда ты видишь, в какой жуткой нищете живут эти люди, говоришь с женщинами, матерями и девочками, тогда появляется желание вернуться и сделать что-нибудь для них», — комментировала она. Сегодня цель Белинды как женщины и как матери двоих детей — улучшение жизни трех миллиардов женщин на планете.

Мара Карфанья, 42 года

«Если бы я не был женат, то сразу бы на тебе женился», — как-то неосторожно сказал знаменитый итальянский политик Сильвио Берлускони Маре Карфанье, которая была министром равных возможностей в его правительстве. Так бывшая фотомодель, телезвезда и участница «Мисс Италия» 1997 года косвенно стала причиной семейного скандала одного из глав Италии с его супругой, немедленно потребовавшей публичных извинений…

Мару и сегодня называют одной из самых привлекательных женщин на мировой политической арене, горячей штучкой и разбивательницей сердец, а по Сети все еще гуляют стародавние фотографии из журнала Maxim. Но будем справедливы: у Мары высшее юридическое образование и огромный опыт работы в проблемных секторах, в частности, в области прав женщин и меньшинств. Весной этого года в очередной раз была избрана в парламент Италии.

Орли Леви-Абукасис, 44 года

В прошлом фотомодель и телеведущая, свою политическую карьеру израильтянка Орли Леви-Абукасис начала в 2005 году и быстро сделала себе имя. Причем не только как перспективный политик, но и как один из самых сексуальных политиков.

Сегодня она решает проблемы трудных подростков, работает на уменьшение разрыва между богатыми и бедными, продвигает проекты в области медицины, которые улучшали бы уровень жизни граждан ее страны. Особая тема для Орли — дети, особенно те, кто подвергся насилию со стороны взрослых, ведь она сама была девятым (из двенадцати) ребенком в семье, а сегодня вместе с супругом Лиором Абукасисом растит четверых детей.

Весной этого года Орли объявила о создании собственной политической партии, от которой в дальнейшем она планирует вновь выдвигаться на выборы в парламент. Ее партия соредоточится на продвижении социальных законов, касающихся материнства и детства, положения женщин, мелких бизнесов и других проектов.

Помимо политической деятельности, Орли занимается творчеством — пишет песни для рок-группы «Франкс», в которой выступает ее муж.

В юности легендарный политический деятель США Сара Пэйлин была призером не одного конкурса красоты у себя в стране. Она и сегодня считается одной из самых привлекательных женщин-политиков.

Американским мужчинам, кроме приятной наружности, нравится близость интересов Сары к их собственным: она пилотирует самолет, увлекается охотой и рыбалкой, в студенческие годы она играла в баскетбол и даже была капитаном команды. А женщинам в ней испонирует то, что все эти увлечения не помешали ей реализовать себя как хранительницу очага: она счастливо замужем, у них с супругом пятеро детей. Да, в семье были свои неприятности: например, старшая дочь Сары, Бристоль Пэйлин, забеременела в 17 лет, а младший сын самой Сары родился с синдромом Дауна, но, как сказал впоследствии сенатор Джон Маккейн , «это все не имеет отношения к политике».

А в политике Пэйлин, которая получила образование журналиста, дебютировала в начале 90-х. Тогда ее интересовали вопросы налогов, и, победив на выборах мэра города Василла, она первым делом уменьшила себе зарплату и снизила налог на недвижимость — аж на 40%, а также инициировала постройку важных спортивных объектов. Республиканская партия штата Аляска немедленно начала готовить ее к выдвижению на более высокие должности, и в 2006 году она стала губернатором Аляски.

Спустя два года Джон Маккейн, баллотировавшийся тогда в президенты США, объявил Сару кандидатом в вице-президенты, что сделало ее второй женщиной в истории страны, претендовавшей на столь высокий пост. Впрочем, она его не получила, а еще через год покинула и пост губернатора. После ухода с политической арены Сара выпустила две книги и принялась за работу в медиа — стала ведущей аналитических программ на ТВ и радио.

Хина Раббани Кхар, 40 лет Она стала самым молодым министром в истории Исламской республики Пакистан и первой женщиной — министром иностранных дел страны. Справедливости ради надо заметить, что Хина родилась в семье в семье влиятельного политика и крупного землевладельца Гулама Раббани Кхара, что, конечно, дало ей некоторые привилегии, однако надо помнить, что Пакистан — мусульманская страна с соответствующим отношением к женщине.

У Хины блестящее образование — она с отличием окончила университет в Лахоре, затем, также с отличием, Университет Массачусетса в США. Начав с должности парламентского секретаря в 2003-м, она всего за два года доросла до министра по экономическим вопросам, еще через несколько лет стала министром иностранных дел и начала представлять свою страну на международных саммитах.

При этом Хина — добропорядочная жена и мать, которая растит двоих дочерей от супруга Фероза Гульзара.

Алехандра Бенитес, 38 лет «Самый сексуальный министр» — так называют бывшую фехтовальщицу, участницу трех Олимпийских игр и (внезапно!) дипломированного стоматолога Алехандру Бенитес, которая в 2012 году приняла предложение новоизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро возглавить министерство спорта . В Сети ее прославило, впрочем, не это, а то, что незадолго до этого она приняла участие в «голой» фотосессии в поддержку Уго Чавеса

Впоследствии пользователи заметили, что девушка ездит на работу «в министерство» на скутере и активно ведет соцсети — не идеальный ли политик, по современным меркам? Впрочем, ее многочисленным поклонникам мечтать не о чем — Алехандра счастливо замужем. Настолько счастливо, что муж не возражает против откровенных фотосессий и политической карьеры благоверной.

Керсти Кальюлайд , 48 лет Не меньшей славы, чем Колинда Грабар-Китарович, заслуживает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в прошлом году вошла в список американского Forbes «100 самых влиятельных женщин».

Удивительно, но изначально своим путем обычная эстонская девушка из города Тарту выбрала биологию, но, окончив соответствующий факультет в Тартуском университете, занялась деловым администрированием.

В конце 90-х Керсти работала в экономике, была советником премьер-министра Эстонии Марта Лаара в этой области. В начале 2000-х начала работать в Европейской счетной палате Эстонии. Выдвижение Керсти Кальюлайд в кандидаты на пост президента, как и ее назначение на должность, прошли спонтанно. В 2016 году парламент Эстонии практически просто спросил ее, хочет ли она сделать карьеру в политике, и выдвинул ее единственным кандидатом на пост президента. Осенью она официально стала первой женщиной — главой государства страны.

Керсти замужем во второй раз за Георгом-Рене Максимовским, с которым растит двоих сыновей. От первого брака у нее также есть двое детей — сын и дочь.