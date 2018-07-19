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Сын-подросток хочет водить папину машину. Но, папа выдвигает несколько условий! Прочти!
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Сын-подросток хочет водить папину машину. Но, папа выдвигает несколько условий! Прочти! 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Подросток только что сдал экзамен на вождение и спросил своего отца, когда они могут обсудить его использование автомобиля.
Папа сказал, что он заключит сделку со своим сыном:
«Ты поднимаешь свои оценки с троек до четверок, немного изучаешь Библию и стрижешь волосы. Тогда мы поговорим о машине.»
Мальчик подумал об этом на мгновение, решил, что согласится на предложение.
Через шесть недель его отец сказал: «Сынок, ты поднял свои оценки, и я заметил, что ты изучал Библию, но я разочарован, что ты не постригся.»
Мальчик сказал: «Ты знаешь, папа, я думал об этом, и я заметил в своих исследованиях Библии, что у Самсона были длинные волосы, у Иоанна Крестителя были длинные волосы, у Моисея были длинные волосы, и есть даже убедительные доказательства того, что у Иисуса были длинные волосы.»
На это его отец ответил: «Ты тоже заметил, что они везде ходили пешком?»
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