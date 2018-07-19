Сын-подросток хочет водить папину машину. Но, папа выдвигает несколько условий! Прочти!

Подросток только что сдал экзамен на вождение и спросил своего отца, когда они могут обсудить его использование автомобиля.

Папа сказал, что он заключит сделку со своим сыном:

«Ты поднимаешь свои оценки с троек до четверок, немного изучаешь Библию и стрижешь волосы. Тогда мы поговорим о машине.»

Мальчик подумал об этом на мгновение, решил, что согласится на предложение.

Через шесть недель его отец сказал: «Сынок, ты поднял свои оценки, и я заметил, что ты изучал Библию, но я разочарован, что ты не постригся.»

Мальчик сказал: «Ты знаешь, папа, я думал об этом, и я заметил в своих исследованиях Библии, что у Самсона были длинные волосы, у Иоанна Крестителя были длинные волосы, у Моисея были длинные волосы, и есть даже убедительные доказательства того, что у Иисуса были длинные волосы.»

На это его отец ответил: «Ты тоже заметил, что они везде ходили пешком?»