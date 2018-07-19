Фото: Даша Жукова на отдыхе с бойфрендом

В августе 2017 года Дарья Жукова (37) и Роман Абрамович (51) сообщили, что приняли решение расстаться. «После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в официальном заявлении пары. И им, кстати, действительно удалось сохранить хорошие отношения — бывших супругов регулярно видят вместе.

О личной жизни Абрамовича сейчас мало что известно, а вот о новом романе Даши заговорили сразу. Уже в конце августа в СМИ появились слухи о ее отношениях с греческим миллиардером по имени Ставрос Ниархос (32), а в октябре пару заметили на свидании в Нью-Йорке.

И, похоже, они до сих пор вместе. Дизайнер Дженнифер Мейер (41), подруга Ставроса, опубликовала в Stories фото бизнесмена с Дашей. «Эти двое идут играть в теннис», — сообщила подписчикам Мейер.

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