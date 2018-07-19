Вадим Казаченко: Я имел полное право на брак с Ириной Аманти

Личная жизнь кумира 1990-х Вадима Казаченко до сих пор остается загадкой для поклонников. Известно, что первый раз певец женился рано — ему было чуть за 20. Брак был недолгим. В довольно зрелом возрасте Казаченко женился на своей фанатке Ольге Мартыновой . Однако этот брак разрушил служебный роман с директором артиста Ириной Аманти . По слухам, певец воспользовался лазейкой в российском законодательстве и узаконил отношения с Аманти, став, таким образом, двоеженцем!

Правда ли, что у Казаченко сегодня две официальные жены? Какой из своих браков он долгие годы не афишировал? Что Вадим ответит на неудобный вопрос из конверта: какие чувства он испытывает к его с Ольгой Мартыновой сыну Филиппу?

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