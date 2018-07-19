Объявлены финалисты премии CFDA/Vogue Fashion Fund 

Американский совет модельеров (CFDA) совместно с журналом Vogue выбрали финалистов своего ежегодного конкурса молодых дизайнеров. В жюри — главный редактор Vogue Анна Винтур, директор моды Instagram Ева Чен, дизайнеры Диана фон Фюрстенберг и Джозеф Альтузарра и другие. Финалистов всего десять: Батшева Хей (Batsheva), Эмили Адамс Бод (Bode), Кристиан Кован (Christian Cowan), Даниэль Корона (Hunting Season), Джонатан Коэн и Сара Лефф (Jonathan Cohen), Рауль Лопез (Luar) Мэттью Адамс Долан (Matthew Adams Dolan), Керби Джин-Реймонд (Pyer Moss), Ребекка де Равенель (Rebecca de Ravenel) и Скоша Вулридж (Scosha). Победитель будет объявлен 5 ноября и получит $400 000, а еще два призера — по $150 000. Всем троим также достанется год менторства от членов CFDA.