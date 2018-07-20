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Мать, заморившая голодом дочь, расплакалась после вопросов журналистов
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Мать, заморившая голодом дочь, расплакалась после вопросов журналистов 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пермские журналисты попробовали поговорить с матерью 14-летней девочки, которая умерла в Краснокамске, предположительно, от истощения, однако она не стала отвечать на их вопросы, а села на детской площадке и расплакалась, пишет местное издание «В курсе».
Одноклассники умершей школьницы ранее рассказали, что якобы мать кормила дочь два раза в неделю и самостоятельно находила у нее разные заболевания. Они же обратили внимание на то, что минувшей весной она стала сильно худеть.
Сообщалось, что на сильное истощение подростка обратила внимание и соцработник. Она приходила домой к матери с дочерью, но дверь им никто не открыл.
Следователи Пермского края возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования они приходили на квартиру с обыском и отметили, что в доме нет еды.
Однако мать умершей школьницы говорит, что ее дочь сама отказывалась от еды, поскольку ее якобы называли «жирной».
При этом учителя в школе сообщили, что тоже обратили внимание на сильное истощение девочки и даже говорили с ее матерью, но та сказала, что у дочери что-то с желудком, и поэтому она так сильно похудела.
Поскольку семья не считалась не благополучной, то тревогу бить и не стали, объяснили в школе.
Ранее сообщалось, что утром 16 июля мать обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии. Прибывшие по вызову медики скорой констатировали смерть школьницы.
Сейчас следователи выясняют точную причину ее смерти и выясняют, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении этой семьи.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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