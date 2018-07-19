«Люди третьего пола»: почему в Индии очень боятся их гнева

В Индии до сих пор есть кастовая система. На официальном уровне она не признается, но по факту «цветет пышным цветом». Есть касты, считающиеся «чистыми», есть касты неприкасаемых. Ко второй категории относятся, например, далиты, чандалы, бханги, чурха (ассинезаторы и мусорщики) и хиджра (евнухи, трансексуалы и гомосексуалы). [С-BLOCK]

Хиджра как раз являются характерными представителями того третьего пола, который несколько лет назад индийские власти уравняли в правах с прочими гражданами страны. [С-BLOCK]

Хиджра издревле были в Индии на особом счету. Они предпочитают вести свою генеалогию от самого Шивы; в тантрической традиции Шива-Шакти — древняя ведическая концепция мироздания, сочетание потенциальной энергии Шивы и динамической энергии Шакти. Детородный орган Шивы (лингам) является в Индии предметом отдельного религиозного поклонения, поэтому Шива — кастрат. Одно из воплощений Шивы — Ардханаришвара — полумужчина-полуженщина, что свидетельствует о том, что Шива еще и гермафродит. В общем и целом, для хиджра Шива — «свой» бог. [С-BLOCK]

Отношение к хиджра двоякое. С одной стороны, они считаются неприкасаемыми и любые сношения с ними считаются порочными, с другой — именно для сношений к хиджра часто и обращаются. Одним из традиционных для этой касты источников заработка является проституция.

А ещё они пляшут и поют. Хиджра принято звать на свадьбы (считается, что их присутствие обеспечит молодой семье потомство), также признается положительным присутствие хиджра во время родов и ритуальных празднеств.

Несмотря на то, что хиджра — «грязная каста», их стараются не обижать, потому что нет ничего страшнее, чем навлечь на себя гнев хиджра, поскольку они, как принято считать, обладают магическими способностями и могут навлечь на обидчика любую напасть — от импотенции и бесплодия до проказы. Впрочем, они же зовутся для того, чтобы эти недуги излечить. Говорят, помогает. [С-BLOCK]

Процедура проклятия хиджра похожа на акт эксгибиционизма. Хиджра поднимает полу своего сари, демонстрируя то, что под ним. Под ним у него ничего нет, поскольку обычно хиджра — кастрат. Полный. Важный момент: хиджра не делают операции в клиниках пластической хирургии. Обряд инициации у них до сих происходит по принципу «только хардкор» — гениталии обрубаются одним ударом ножа, потом рана должна долго кровоточить. Считается, что вместе с кровью из новообращенного выходит «все мужское». На месте такой операции остаются безобразные шрамы. [С-BLOCK]

Впрочем, надо признать, что не все хиджра кастраты. Внутри касты есть, например, аквахиджры (у них все на месте) и джаакха, у которых даже могут быть жены и дети. Они выполняют в группах хиджра роль аккомпаниаторов при музыкальных представлениях. [С-BLOCK]

Удивительно, но число хиджра со временем не уменьшается, хотя, казалось бы, прирастать собой они не могут по определению. Прирост идет, во-первых, естественным путем, когда к касте примыкают ощутившие свою инаковость мальчики, или девочки с проблемами в гормональном развитии. Во-вторых, хиджра выполняют в индийском обществе роль «санитаров», принимая к себе брошенных и больных детей. Признание их прав — серьезный шаг. Это антикризисная мера, шаг на пути к устранению многовековой кастовой сегрегации. До сегодняшнего дня хиджра шли на тропу проституции во многом из-за отношения к ним общества, поскольку другие специальности были для них недоступны.