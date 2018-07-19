Ностальгия с доставкой: 5 причин сделать уникальный подарок

Дарить подарок — значит проявлять заботу и внимание. Такой вот способ коммуникации тесно вписался в нашу повседневность уже достаточно давно. Другое дело, что правильно подобрать подходящий презент зачастую становится почти невыполнимой задачей. В итоге получается, что подарок либо слишком тривиален, либо вовсе не нужен, хотя изначально всё планировалось иначе.

При этом мы действительно редко задумываемся о запоминающихся и памятных вещах, способных вызвать улыбку и терпкое чувство ностальгии. Специально для такого случая мы готовы предложить альтернативу приевшимся и наскучившим подаркам — раритетные экземпляры газет. И у нас на это 5 причин.

1. Это газета, а значит, каждый экземпляр будет индивидуален

Очевидно, что это не очередная безделушка с ближайшего магазина, а вещь с историей. На выбор большая картотека за разные временные периоды — отличный шанс подарить имениннику выпуск того же года «розлива», что и он. При таком раскладе даже повторный презент газеты не считается повтором — что мешает подобрать номер, посвященный какому-нибудь памятному событию? Купить газету →

2. Это ещё и мощный источник ностальгии

Вернуться на 30 лет назад или просмотреть хронику пионерских будней — почему бы и нет? Старшее поколение точно оценит возможность в очередной раз прочувствовать атмосферу своей юности, но только теперь в десятикратном размере и с «проводником» преклонного возраста. Чем ты хуже?

3. Это оригинально

Думаешь часто кто-то дарит подобный олдскул? Сомневаемся. Вот и именинник очень вряд ли будет ожидать хоть что-то похожее. Сделай сюрприз и удиви близкого человека аккуратным раритетом. Выбрать оригинальную упаковку для газеты→

4. Это знак внимания

Даже с таким подарком нужен особый подход. Подбери номер с датой рождения и вручи имениннику. Как можно не оценить подобный знак внимания? Вот именно: никак. А уж люди старшего поколения оценят вдвойне.

5. Посмотреть на такой презент банально любопытно

Не так часто выпадает возможность прикоснуться к подобным «артефактам» и окунуться в будни наших стариков, узнать наконец, о чём они когда-то писали и как жили. Даже если брать газету кому-то помоложе, это не умаляет всей романтики такого подарка. Если ты всё же решился произвести впечатление на своего начальника или кого-то из старших и вручить серьезный и запоминающийся презент, не забудь заглянуть в интернет-магазин «Вам Газета». Подбери оригинальный выпуск газеты в коллекционном состоянии для именинника в красивом пенале из красного дерева и оформляй заказ на одной странице без лишних переходов и поиска курьера.

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