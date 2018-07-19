Двенадцать причин приехать в современный Донецк. Часть III

История имени города складывалась так: в 20-е годы существовала Донецкая губерния, а в 1932 году была образована Донецкая область с центром в городе Артёмовске (бывший и нынешний Бахмут), она просуществовала до 1938 года, а после была разделена на две области (Сталинскую и Луганскую).

В 1961 году Сталинскую область переименовали в Донецкую, это было мотивировано ранее существовавшим названием Донецкий бассейн, сокращённо Донбасс. А уже от названия области обрёл своё имя Донецк. Такое обратное словообразование является нетипичным, когда не область получает своё имя от названия административного центра (Киев — Киевская область), а наоборот — имя её центра выделилось из названия области.

9. Кальмиус

Река со странным названием Кальмиус делит Донецк на две части, у местных нет понятий левого и правого берега, как это случилось с Киевом, например. Город воспринимается совокупно, мостов, соединяющих берега, вполне достаточно, чтобы сегодня Донецк был целостным и неделимым, но так было не всегда. Раньше раздел шёл по Кальмиусу: старая Юзовка относилась к Бахмутскому уезду Екатеринославской губернии, а современные Калининский, Пролетарский, Будёновский районы и Макеевка находились на Донских землях, принадлежавших Всевеликому войску Донскому.

Есть несколько версий происхождения названия реки Кальмиус. Возможно, название реки происходит от тюркского «каль» — золото, а Кальмиус — это золотая река или золотоносная. Название могло быть связано с тем, что на реке когда-то вероятно находили золото. Также существует версия, что имя реки пошло от тюркских слов «кинь» — волос и «миус» — рог, угол, излучина. Название Кальмиус при этом означает «тонкий, как волос, рог». По ещё одной версии оно произошло от славянского слова «кал» — грязь, а ещё по одной имеет скифские корни и значит «чёрный».

В старину в государевых бумагах нынешняя река Кальмиус именовалась по-славянски Кала (Кали). Наряду с названием женского рода — Кала (Кали) иногда употребляется название мужского рода Калок, или Калк. В конце XVI ст. в казенных бумагах наряду со старорусским названием Кала появляется название Кальмиус, постепенно эта форма вытесняет другие и остаётся единственной.

10. От сталинского ампира до зданий из стекла и бетона

Донецк имеет очень правильное линованное строение. Улица Артёма соединяет Донецкий машиностроительный завод с Железнодорожным вокзалом, в 1880-х годах она называлась Первая линия. Первое асфальтное покрытие на ней появилось в 1927 году. Сегодня её протяжённость 10 километров, начинается она в Ворошиловском районе города, а оканчивается в Киевском.

Донецк — это город, в котором видна перспектива, широкие правильные улицы, роскошный бульвар Пушкина, вместительная главная площадь. На улице Артёма расположены одни из самых красивых построек — здания драматического и оперного театров, гостиница «Донбасс Палас», библиотека имени Надежды Крупской , etc. Жилые дома на ней — это тот самый чистокровный сталинский ампир, который можно встретить во множестве городов бывшего Советского Союза.

Чудо донецкой архитектуры — это «Дом с башнями» в начале улицы Университетской, был построен в 50-е годы ХХ века. Довольно долгое время он оставался самым изысканным зданием Донецка. Из воспоминаний его архитектора Павла Вигдергауза:

«Строился дом перед печально известным постановлением ЦК КПСС об архитектурных излишествах. После того, как он был сдан в эксплуатацию, его часто приводили в пример, как не надо строить, хотя, видит Бог, никаких излишеств в нём не было. А спустя годы в одной газете этот дом снова профигурировал на этот раз в качестве примера, как надо строить. Для наглядности рядом поместили фотографию панельной «хрущобы» первого поколения».

По воспоминаниям Павла Вигдергауза, этот дом он создавал под симфонии Чайковского.

Один из красивейших храмов города — Свято-Преображенский кафедральный собор. Строился с 1997 по 2006 год по образцу одноимённой разрушенной в 30-х годах церкви. Каменное строительство старой церкви было начато в Юзовке осенью 1883 года на месте деревянного храма. 2 ноября 1886 года состоялось освящение. 11 декабря 1930 года собор лишился колоколов, а в 1931 году храм был взорван якобы для произведения стройматериалов. Сейчас заново возведённый собор потрясает своей красотой. В архитектуре храма гармонично совмещён русский классицизм с элементами украинского зодчества.

Из новых построек можно выделить — бизнес-центр «Пушкинский», торговый центр «GREEN Plaza», который пострадал при артобстреле в 2014 году, футбольный стадион «Донбасс-арена», построенный в 2009 году, рассчитанный на 52 667 зрителей и т.д. Все новые здания, на мой взгляд, органично вписаны в архитектурный ансамбль города, никакое из них не нависает и не насилует взгляд: и новостройки у реки, и королевская башня с зубцами свободы, и здания современных торговых центров.

11. Горячая точка

Конечно, я не могла оставить без внимания новый статус Донецка на политической карте мира. Возможно, это вовсе не причина увидеть современный Донецк, но это точно то, о чём следует написать в этой статье.

Война — это традиционно уродливое явление, принявшее в Донецке совершенно неожиданную форму. Война наложила свой отпечаток на всё: на людей, на дома, на стиль одежды. Глаз дончан замылился, мы перестали замечать надписи на входе в заведения общественного питания, театры и филармонию «С оружием вход воспрещён», мы перестали болезненно реагировать на огромные красные буквы на зданиях «Убежище».

Летом 2014 года в городе появилось большое количество людей в военной форме, это резало глаз. Военные выделялись из толпы, были более заметны, сейчас они слились с толпой, никто уже не удивляется человеку в тельнике и камуфляже, он воспринимается обыденно. В центре города война почти не ощущается, если не слишком прислушиваться. Нетренированному уху канонада порою слышится, как раскаты далёкого грома. Дончане за четыре года войны научились различать звуки, с которыми стреляет то или иное оружие, приезжие этого лишены.

Аэропорт Донецка

Когда я спросила московского художника Алексея Гинтовта, который совсем недавно приезжал Донецк в десятый раз, о самых любимых местах в нашем городе, он задумался на несколько секунд и ответил: «Аэропорт!» Я изумилась, всё же наш аэропорт — совсем не туристское место, а даже наоборот. Но Алексей не сдался и продолжил: «С точки зрения повышения бытийного статуса есть смысл посетить донецкий аэропорт. Наводит на размышления! Стройнит!»

Хочется процитировать Булата Окуджаву : «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…» Следы войны можно найти не только на окраинах города, которые до сих пор подвергаются обстрелам. На том самом бульваре Пушкина находится здание Детской поликлиники №2, оно до сих пор посечено осколками после обстрела субботним днём 14 февраля 2015 года. В Калининском районе стоит заброшенный Дворец культуры имени Октябрьской революции 1957 года постройки. 27 августа 2014 года вследствие прямого попадания снаряда в здании случился пожар, обвалилась крыша. Ещё 26 августа оно жило полноводной жизнью, а уже 27-го представляло собою почти нетронутый фасад с вывернутыми этой страшной войной внутренностями.

До 2014 года уклад донецкой жизни ничем не отличался от уклада жизни в прочих городах-миллионниках. Мы все были благозависимыми. Это нормально, это не так уж плохо, успешные люди в промышленном городе мечтали о хороших машинах и комфортных квартирах, ездили отдыхать, обустраивали быт, покупали дорогие вещи, а однажды утром проснулись и поняли, что главное в другом. В том, чтобы был мир, в том, чтобы были живы и здоровы близкие. На первый план вышли истинные ценности, так состоялась победа духа в этом городе. И после этой победы мы все стали непобедимы, и это чувствуется!

12. Донецкий стиль

Для того, чтобы понять, как одета донецкая улица, её надо увидеть своими глазами, но я попытаюсь описать. Я уже говорила о том, как красивы донецкие женщины и как ярки их наряды. Действительно, в городе существовал и существует запрос на вещи необычные, яркие, находящиеся вне времени. Например, мода на каблуки во всём мире приходит и уходит, но в Донецке она константна.

В Донецке есть несколько дизайнеров, которые работали до войны и остаются в городе сегодня — братья Анацкие, Алеся Кошечкина, Светлана Топалова. О том, что же такое «донецкий стиль» я поговорила со Светланой Топаловой — дизайнер, которая участвовала в апреле 2018 года в конкурсе «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург), презентовала там коллекцию «Крылья» и была отмечена членами международного жюри и награждена поездкой на неделю моды в сентябре 2018 года в Милан.

Светлана Топалова — некоренная дончанка, она приехала в Донецк в 1995 году.

«Когда я только приехала в Донецк, меня поразил «донецкий стиль», то, как одеваются донецкие люди, — поделилась Светлана, — это настолько было не похоже на то, как одевались там, откуда я приехала. Сейчас прошли годы, всё меняется, война, конечно, наложила отпечаток. Невероятно яркие и модные женщины из того моего первого впечатления надевали на себя всё сразу, много различных украшений. В их туалетах явно читалась любовь к брендовым вещам, между собою они хвастались ими. Меня это всегда забавляло. Через какое-то время я познакомилась с ведущими донецкими модницами: много фирменных вещей, каблуки, яркие образы, стразы. Люди были буквально помешаны на вещах и этикетках. Сейчас ситуация изменилась. Но она изменилась не только в Донецке из-за войны, но и в мире (то ли кризис повлиял, то ли масс-маркет сыграл свою роль). Если раньше люди были модниками, то сейчас стали одеваться проще. Сегодняшний Донецк мне нравится больше, возникла сдержанность в одежде, появился духовный отпечаток. Но яркость и каблуки никуда не делись, Донецк не хочет идти в ногу со временем, не хочет упрощаться и уплощаться, очевидна некоторая зацикленность. У нас всё также носят красные туфли под красную сумку, предпочитают яркую монохромность возможности миксовать цвета и принты…»

Донецкая улица раньше была более своебычной и пёстрой летом, но и сейчас она остаётся по-южному яркой, в холодный же период года и до войны, и сейчас в моде чёрный. Чёрный для дончан — это некий общий знаменательный цвет. Это ни хорошо, ни плохо, это просто такая данность. Например, Нью-Йорк тоже город, в котором любят одеваться в чёрное. Чёрный хорош тем, что он не отвлекает от человека, подсвечивает личность. Например, чёрная водолазка, про которую Татьяна Толстая написала, что их носят те, кто внутренне свободен, является любимой базовой вещью дончанок. Возможно, это действительно связано с тем, что в наших женщинах много свободы…

Кощунством было бы ставить точку в конце этого материала, так много ещё того, о чём хотелось бы поведать, во что следовало бы углубиться. Я обещала вам, дорогие читатели, рассказать о наших театрах, но это невозможно в формате этих кратких заметок, ведь и драматический, и оперный театры достойны отдельных полновесных статей. И они скоро будут — эти статьи! До новых встреч!