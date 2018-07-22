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Брат Меган Маркл умолял Елизавету Вторую «перестать мучить сестру»
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Брат Меган Маркл умолял Елизавету Вторую «перестать мучить сестру» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более того, сводная сестра Маркл и вовсе заявила о том, что если их отец умрет, то вина будет лежать на плечах Меган.
Несмотря на то, что красавица Меган Маркл едва вошла в семью королевства Великобритании и стала ее частью, скандалы не обошли ее стороной. Недавно Томас Маркл-младший, брат герцогини Сассекской, только ухудшил и без того шаткое положение супруги принца Гарри своим поступком.
В Сети было опубликовано письмо Томаса, адресованное самой Елизавете Второй. В нем мужчина буквально умоляет британскую королеву оставить Меган в покое и «перестать мучить сестру». Более того, он просит не дать герцогине уйти «в могилу» раньше срока, «как принцесса Диана».
Брат Меган Маркл уверен, что его сводная сестра — пленница в королевском дворце. Он искренне убежден, что герцогиня живет в постоянной травле со стороны принца Чарльза и его супруги.
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