Брат Меган Маркл умолял Елизавету Вторую «перестать мучить сестру»

Более того, сводная сестра Маркл и вовсе заявила о том, что если их отец умрет, то вина будет лежать на плечах Меган.

Несмотря на то, что красавица Меган Маркл едва вошла в семью королевства Великобритании и стала ее частью, скандалы не обошли ее стороной. Недавно Томас Маркл-младший, брат герцогини Сассекской, только ухудшил и без того шаткое положение супруги принца Гарри своим поступком.

В Сети было опубликовано письмо Томаса, адресованное самой Елизавете Второй . В нем мужчина буквально умоляет британскую королеву оставить Меган в покое и «перестать мучить сестру». Более того, он просит не дать герцогине уйти «в могилу» раньше срока, «как принцесса Диана».