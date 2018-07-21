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Разочарована? Почему Меган Маркл не общается со своим отцом?
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Разочарована? Почему Меган Маркл не общается со своим отцом? 

Peopletalk 58 минут назад
Фото: Peopletalk
Отношения Меган Маркл (36) с родственниками далеко не идеальны. Сестра, например, называет Мег эгоисткой, брат пишет письмо принцу Гарри с настойчивой просьбой отменить свадьбу, отец позирует для постановочных фото папарацци. В общем, не оставляют герцогиню Сассекскую в покое.
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Недавно отец Меган дал интервью порталу The Sun, в котором заявил, что не может дозвониться до дочери, да и вообще думает, что «она испытывает сильнейший прессинг». Но, похоже, Маркл намеренно не общается с ним.
https://www.youtube.com/watch?v=fucTtvyssFg
Источник из близкого окружения герцогини сообщил, что у Меган просто нет другого выхода, кроме как не контактировать с Томасом. «Меган была вынуждена прервать общение со своим отцом, и это причиняет ей боль. Ей грустно, она не доверяет своему отцу и переживает о том, что еще он может натворить. Эта ситуация разочаровывает Меган. Она понятия не имела, что вступление в королевскую семью заставит страдать ее собственную», — признался инсайдер.
Он также добавил, что Маркл очень скучает по отцу и ищет способы, чтобы построить нормальные отношения. Но, похоже, до этого еще далеко.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/razocharovana-pochemu-megan-markl-ne-obshhaetsya-so-svoim-ottsom/
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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