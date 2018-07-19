Сестра Меган Маркл: «В смерти отца будешь виновата ты»

53-летняя Саманта Грант публично пожаловалась на титулованную сестру, разместив обличительный пост в Twitter. Женщина обвинила Маркл в том, что после свадьбы она полностью вычеркнула родного отца из жизни.

«Когда ты уже обратишь внимание на родного отца? Будь настоящей женщиной и прояви гуманность. Мег, если он умрет, то вина будет на тебе!» — написала Саманта в соцсети.

Дело в том, что после разоблачительного скандала с западными СМИ отец Меган Маркл получил серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина даже отказался вести дочь к алтарю, так как ему потребовалась срочная операция.

Со слов Томаса Маркла — отца Меган, — дочь перестала отвечать на его звонки и вовсе забыла о его существовании. Такое безразличное отношение очень задевает Томаса Маркла и Саманту Грант.

«Как ты можешь посещать благотворительные мероприятия, если тебе не интересен собственный отец. Как ты вообще после этого можешь смотреть на себя в зеркало?» — посвятила Саманта еще один пост сестре-герцогине.