Ещё
Сестра Меган Маркл: «В смерти отца будешь виновата ты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестра Меган Маркл: «В смерти отца будешь виновата ты» 

WomanHit.ru 36 минут назад
Фото: WomanHit.ru
53-летняя Саманта Грант публично пожаловалась на титулованную сестру, разместив обличительный пост в Twitter. Женщина обвинила Маркл в том, что после свадьбы она полностью вычеркнула родного отца из жизни.
«Когда ты уже обратишь внимание на родного отца? Будь настоящей женщиной и прояви гуманность. Мег, если он умрет, то вина будет на тебе!» — написала Саманта в соцсети.
Дело в том, что после разоблачительного скандала с западными СМИ отец Меган Маркл получил серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина даже отказался вести дочь к алтарю, так как ему потребовалась срочная операция.
Со слов Томаса Маркла — отца Меган, — дочь перестала отвечать на его звонки и вовсе забыла о его существовании. Такое безразличное отношение очень задевает Томаса Маркла и Саманту Грант.
«Как ты можешь посещать благотворительные мероприятия, если тебе не интересен собственный отец. Как ты вообще после этого можешь смотреть на себя в зеркало?» — посвятила Саманта еще один пост сестре-герцогине.
WomanHit.ru: последние новости
Алферова и Водянова обнародовали снимки в бикини Спорт и секс: самые яркие романы футболистов «Моника показала мне самый главный урок в жизни»: Седокова обратилась к дочери в соцсети
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алферова показала точеную фигуру в купальнике6
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории3
Названы лучшие марки томатного сока16
Судзиловская показала фото в откровенном бикини13
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение