Как сшить наволочку для постельного белья: мастер-класс + видео

Это традиционный, самый распространённый и довольно несложный в изготовлении вариант, отлично подходящий именно для постельного белья: наволочка с цельнокроенным клапаном. Наволочка получается одинаковой с обеих сторон, лишних швов нет, края ткани аккуратно убраны в боковые швы, а клапан надёжно держит подушку внутри. Надевать и снимать такую наволочку легко, пользоваться ею удобно, а шить — быстро.

Фото: home-garden.favourably.co Вам потребуется:

— ткань для наволочки (чтобы узнать примерное количество необходимой ткани, оберните ею вашу подушку — ткани должно хватать на 1,3-1,5 оборота, то есть, оборот плюс нахлёст);

— сантиметровая лента;

— карандаш или фломастер для ткани;

— ножницы;

— швейная машина и нитки;

— булавки.

Последовательность работы:

1. Измерьте вашу подушку сантиметровой лентой по длине и ширине. К каждой мерке прибавьте по 5 см на свободное облегание. Если подушка не очень пышная или вы хотите, чтобы наволочка облегала её очень плотно, добавьте не по 5 см, а чуть меньше, например, по 3-4 см. Однако имейте в виду, что после стирки ткань, например, хлопок, может немного сесть, и слишком мало не прибавляйте.

2. Разложите ткань на рабочей поверхности и прямо на ткани разметьте будущую наволочку:

а — припуск на обработку входа наволочки = 3-4 см б — ширина клапана = 20-25 см в — двойная длина наволочки = (длина подушки + 5 см) х 2 г — ширина наволочки = ширина подушки + 5 см + 4 см на припуски (по 2 см с каждой стороны)

Долевая нить может идти как вдоль, так и поперёк наволочки.

3. Выкроите получившийся прямоугольник.

4. Обработайте обе короткие стороны прямоугольника, дважды подвернув край ткани внутрь и прострочив в край (подрубочный шов).

5. Разложите деталь наволочки на рабочей поверхности. Сложите деталь вдвое изнанкой внутрь и внутрь же подверните будущий клапан. Проверьте длину получающейся наволочки сантиметром: она должна составлять длину подушки + 5 см на свободное облегание. Всё лишнее подверните в клапан.

6. Выровняйте наволочку по краям. С обеих сторон сколите в нескольких местах булавками.

7. Прострочите боковые швы, отступив по 0,5 см от края. Следите, чтобы клапан между сторонами наволочки вошёл в швы.

8. Выверните наволочку наизнанку. Клапан также выверните. Тщательно выверните все уголки и расправьте швы.

9. Теперь те же боковые швы надо прострочить с изнанки. Отступайте от края 0,8-1 см.

10. Останется вывернуть наволочку — готово!

Ещё подробнее — в видео:

Фото и источник: YouTube/Утилитарное рукоделие

Фото на превью: pixabay.com