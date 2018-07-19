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60-летняя старушка побила на конкурсе молодых красавиц
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60-летняя старушка побила на конкурсе молодых красавиц 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Жительница Австралии Робин Кэннер завоевала первое место в международном конкурсе красоты в Сиэттле. Она стала самой возрастной королевой красоты с этого континента за его всю историю.
Робин справилась с серьезной конкуренцией. Ей пришлось соревноваться с 22 соперницами из разных стран. При этом многие из них были вдвое младше нее.
К участию в конкурсах красоты женщину подтолкнула личная трагедия. Дело в том, что семь лет назад в возрасте 22 лет от рака скончался ее сын Скотти. Тогда Кэннер казалось, что жизнь уже никогда не наладится. Конкурсы же дали ей уверенность в себе и стимул двигаться дальше.
Австралийка призналась, что основной ее целью участия была возможность привлечь средства для исследования онкологии. По профессии Робин физиотерапевт, передает Daily Mail. Уже 33 года Она имеет собственную практику.
После победе в конкурсе красоты Кэннер уверена, что «возраст — больше не клеймо». «Неважно, где вы и что случилось у вас в жизни, вы всегда можете встать и сделать нечто невероятное», — заключила она.
Отметим, пожилые модели-женщины сейчас становятся все более популярны, поскольку современная мода культивирует толерантность. Настоящая рекордсменка — 90-летняя английская модель Дафни Селф. Женщина представляет Nivea, Olay, рекламу линии D&G Diffusion Youth и другие проекты.
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