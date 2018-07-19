Фонд «Подари жизнь» и «ТВ Центр» собирают средства на лечение Салидат Мамедовой

Салидат Мамедова очень любит рисовать. Особенно свой дом в Дагестане, где ее уже давно ждут родные и друзья.

Но вместо прогулки к морю и других радостей детства — больница. Салидат здесь уже год. В прошлом октябре ей сделали пересадку костного мозга. Это обязательная процедура при бета-талассемии. Заболевание очень тяжелое. В его основе лежит разрушение эритроцитов — клеток, отвечающих за доставку кислорода в ткани. Долгожданная операция результата не дала. Организм трансплантат отторг. При талассемии такое бывает в 20 процентах случаев. Саида Мамедова — мама девочки — была в отчаянии. Ведь бороться с этим наследственным заболеванием ей пришлось дважды. Младшему сыну поставили такой же диагноз.

Ожидание с таким заболеванием очень опасно. Постоянное вливание донорских эритроцитов дает тяжелые побочные эффекты. «После разрушения эритроцитов остается у человека достаточно большое количество свободного железа, которое является одним из компонентов эритроцитов. Железо откладывается в различных органах и тканях, в первую очередь в печени. Такие дети, находясь на такой сопроводительной терапии, так или иначе, через несколько лет, к 10 годам, к 12, к 15, кто-то может быть позже, но они сталкиваются с весьма серьезными и жизнеугрожающими осложнениями», — рассказал заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий Балашов

Поэтому пересадка нужна срочно. И сейчас самое время. Салидат как раз успела окрепнуть после прошлой операции. И врачи настроены оптимистично. Как и сама девочка. Она уже строит планы на будущее.

Сильной духом Салидат очень повезло — за время восстановления после предыдущей операции — удалось найти нового донора. Чтобы спасти Салидат, необходимо оплатить расходы, связанные с поиском и активацией международного донора. Это один миллион семьсот тысяч рублей. Подарить жизнь девочке может каждый. Для этого отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. Шанс на полноценную жизнь будет для Салидат самым лучшим подарком к десятилетию, которое она будет отмечать в больнице 26 августа.